Вторник, 16 Сентября 2025 14:58

АрмИнфо. <Я не из трусливых, пусть, что хотят - делают, во имя своей Родины я готов на все>, - сказал журналистам мэр г. Гюмри Вардан Гукасян, отвечая на вопрос, не боится ли он давления со стороны властей, имея ввиду преследование в отношении его сына с целью его отставки.

Он отметил, что в своем возрасте уже не желает возглавлять госструктуру, а предпочитает жить размеренной жизнью. Однако происходящее в стране не позволяет ему молчать и оставаться в стороне. Гукасян подчеркнул, что государство в опасности - армянский народ отуречивают, а страну превращают в <турецкую виллу>.

Чиновник также выразил негодование тем, что власти не могут определиться с кем они - с русскими или турками. В этой связи он напомнил об участии турецких генералов и их открытых заявлениях о <победе> в 44-дневной Арцахской войне. <И зная все это, мы еще хотим этот вопрос обсуждать?>, - задался вопросом Гукасян.

Резюмируя, он отметил, что верит в Божий суд, и в конечном счете, считает, что победит правда.

Коснувшись ситуации с задержанием его сына Спартака Гукасяна, мэр подчеркнул, что это происходит уже в четвертый раз. <Но затем его отпускают, потому что представленные факты не соответствуют действительности>, - добавил он. При этом Вардан Гукасян заметил, что это связано с тем, что он не идет на сделку с властями, не становится доносчиком, а защищает интересы народа и Родины.

Напомним, что 11 сентября в МВД Армении АрмИнфо подтвердили факт задержания Спартака Гукасяна - мэра Гюмри. СМИ сообщали, что он был доставлен в Ширакское областное управление полиции по обвинению в вымогательстве.

Ранее в беседе с журналистами Вардан Гукасян, комментируя задержание своего сына, сообщил, что для этого правоохранительная система задействовала 10 машин.

"К детскому саду, с целью задержания моего сына подъехало около 10 машин с правоохранителями, которые окружили Спартака Гукасяна на глазах у его ребенка", - заметил Гукасян, добавив, что всё это происходило на глазах у малолетнего ребенка.

Касаясь причины задержания, он отметил, что основанием, как ему сообщили адвокаты, ознакомившиеся с делом, стала история с "хибарой" стоимостью в 90 тысяч драм.

Однако мэр Гюмри уверен, что произошедшее имеет политический подтекст и связано с тем, что его сын присутствовал на заседании по делу предстоятеля Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэля Аджапахяна. "Тогда к нему подошли и предупредили, что после этого его точно задержат. Мы тогда не восприняли это серьезно, но теперь все на лицо. Если у них (у властей - ред.) есть вопросы ко мне, то они могли бы решить его лично, не затрагивая моей семьи", - возмутился Гукасян.