Вторник, 16 Сентября 2025 14:51

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал неучастие Армении в конкурсе "Интервидение".

Российский министр в ходе пресс-конференции по тематике проведения Интервидения на уточнение, почему армянская сторона не учувствует в мероприятии, выразил убеждение, что этот вопрос нужно адресовать не Москве.

"Армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится и вопрос о том, почему среди участников нет представителей армянской культуры, но он не к нам. Мы были бы рады видеть всех, в том числе и наших армянских друзей", - сказал глава МИД России.

10-й Международный музыкальный конкурс песни "Интервидение" пройдёт в Москве 20 сентября 2025 года. Главный приз - хрустальный кубок и 30 млн рублей. Победителя конкурса песни выберут члены международного жюри. По информации специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, участие в фестивале примет 23 государства.