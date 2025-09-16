Вторник, 16 Сентября 2025 14:48

АрмИнфо. <Идеология войны повлияла на армянское общество не только как упрощенное восприятие стран региона, но и как упрощенное восприятие собственной страны и общества, поскольку война также требует такого собственного образа себя, который примиряется с войной, показывает ее неизбежность и описывает войну как единственно возможную форму сосуществования>. Данные мысли и идеи принадлежат министерству образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), которые изложены в концепции со сложным для перевода названием. Проект постановления <Об утверждении концепции <О поддержке местоопределению эстетики Реальной Армении> (дословно) был вынесен на общественное обсуждение на платформе e-draft 12 сентября и к полудню 16 сентября его поддержали 82% респондентов.

Как говорится в пояснении к документу, дальнейшее развитие Республики Армения и укрепление государственности также должны основываться на эстетических формах выражения и проявления содержания РА. Принципы и стандарты этих эстетических форм важны как с точки зрения представления государства на международных и внешних площадках, в частности, павильонах Республики Армения на различных международных выставках и площадках, в ходе торжественного представления государства в различных средах, так и с точки зрения организации общественной жизни, где укрепление чувства государственности у граждан имеет первостепенное значение.

Зачем?

В кратком описании проекта говорится, что основной подход эстетики <Реальной Армении> можно сформулировать следующим образом: взгляд внутрь себя, способствующий эффективному взаимодействию с внешним миром.

<Развитие государственности Республики Армения подразумевает не только развитие правовых, законодательных и экономических компонентов, но и поощрение и поддержку эстетических форм, способствующих развитию государственности РА, которые дополняют и усиливают другие компоненты государственной и общественной жизни, укрепляют гражданское сознание, чувство принадлежности к государству и эстетическое присутствие Республики Армения в общественной жизни. Более того, определение принципов и стандартов этих эстетических форм необходимо также с точки зрения осознания собственной страны, прежде всего, осознания своего настоящего>, - отметили авторы инициативы.

Отмечается, что определение и дальнейшая поддержка эстетики Реальной Армении возможны в том случае, если Реальная Армения будет чётко и однозначно определена как политическое, правовое, экономическое, социальное, культурное, духовное и психологическое пространство.

<Политико-правовое пространство реальной Армении декларируется, провозглашается и признается как пространство, ограниченное международно признанными границами Республики Армения>, - подчеркивают в МОНКС.

Экономическое пространство реальной Армении измеряется текущим экономическим положением государства, международными экономическими системами и сетями, в которые государство интегрировано или будет интегрировано в будущем, и в этом смысле рабочая среда становится видимой.

Какие идеи, как считают в МОНКС, должны лежать в основе эстетики <Реальной Армении>

Те идеи, которые способствуют развитию Республики Армения, реализации государственных интересов и достойной, безопасной и благополучной жизни человека в государстве.

<Более развернутый ответ предполагает построение эстетики <Реальной Армении> вокруг следующих основных идей:

- Мир

- Идентификация Родины и государства посредством познания родины или познания своей страны

- Справедливость, свобода, процветание, безопасность как на индивидуальном, так и на общественном и государственном уровнях

- Общественная ответственность, инициатива и участие

- Отсутствие закрытых или табуированных тем в общественном дискурсе, искусстве и культуре; Создание среды и возможностей для диалога по всем вопросам

- Непрерывное (само)образование и творческая работа

- Распространение эстетики на широкие массы, что должно предоставить возможность материализовать эстетику Реальной Армении на уровне общественного сосуществования, при этом логика заключается в том, что она должна быть выражена не только на сценах и в произведениях искусства, но и в городской среде.

Государственная политика должна быть направлена на акцентирование этих идей, их воплощение через различные эстетические формы и их распространение>, - говорится в документе.

К примеру, как отмечается, принятие идеи мира как краеугольной ценности Реальной Армении подразумевает необходимость обеспечения реализации этой идеи в дальнейшей цепочке, в различных художественных формах и различных культурных мероприятиях, научных, образовательных исследованиях и градостроительном контенте. Во всех этих указанных средах в настоящее время преобладает акцент на войне, мести, милитаризации. Программы, финансируемые государством, должны исключать пропаганду войны и мести и быть направлены на формирование и укрепление среды сосуществования в регионе. Более того, для того чтобы мир обрел реальное содержание, он должен основываться на знании региона, истинном и честном знании собственной истории и критическом мышлении.

<Годами политика войны создавала информационный и знаниевый вакуум относительно настоящего региона, заменяя его преимущественно информацией, интерпретированной с исторической и конкретной точки зрения. В этом случае необходимо показать сложность и многослойность ситуации, сделать регион видимым, в том числе с его общими интересами, включая экономические, что может явным образом побудить мысли и чувства в этом направлении. Мирный дискурс должен включать программы поддержки совместных инициатив: совместное кинопроизводство, фестивали, любые другие форматы, где есть возможность человеческого общения, возможность выслушать и понять точку зрения другого>, - убеждены в министерстве.

В результате принятия проекта, считают в МОНКС, будут обеспечены эстетически обоснованные принципы и стандарты, способствующие развитию государственности Республики Армения, позволяющие дополнительно стимулировать и поддерживать содержание в этом направлении с помощью различных инструментов государственной политики.