Вторник, 16 Сентября 2025 14:10

АрмИнфо. Вице-премьер РА Тигран Хачатрян 16 сентября принял Чрезвычайного и полномочного посла Итальянской Республики в Республике Армения Алессандро Ферранти.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, вице-премьер высоко оценил нынешнюю динамику двусторонних отношений. В этом контексте Тигран Хачатрян указал на активизацию двусторонних торгово­экономических связей в последние годы, выразив уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

В ходе встречи собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с повесткой армяно-итальянского сотрудничества. В частности, были затронуты текущее состояние и перспективы сотрудничества в образовательной, культурной, технологической и в ряде других сфер.