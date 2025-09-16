Вторник, 16 Сентября 2025 14:09

АрмИнфо. Вице-премьер РА Мгер Григорян 16 сентября принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани, завершающего свою миссию в стране.

Как передает пресс-служба правительства, в начале встречи вице-премьер от своего имени и от имени правительства лично поблагодарил посла за проделанную им в период пребывания на посту работу и его значительный вклад в развитие армяно-иранских межгосударственных отношений.

Посол, поблагодарив вице-премьера за установившееся конструктивное сотрудничество, отметил, что Иран продолжает поддерживать усилия Армении по установлению прочной стабильности и мира в регионе.

В ходе встречи собеседники обсудили достижения последних двух лет в расширении двустороннего сотрудничества между Арменией и Ираном в ключевых областях, обменялись мнениями о предстоящих мероприятиях и возможных новых совместных программах.

Мгер Григорян пожелал послу новых успехов в его дальнейшей деятельности, отметив, что он всегда останется другом Армении.