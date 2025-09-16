Вторник, 16 Сентября 2025 13:41

АрмИнфо. Незаконно удерживаемый в азербайджанской тюрьме Виген Эулджекчян объявил голодовку 36 дней назад. Его родственники не располагают информацией о состоянии его здоровья. Его адвокат из Аргентины Лучиана Минасян в беседе с "ФактИнфо" заявила, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о том, прекратил ли Виген голодовку.

"Звонки совершаются ежемесячно. В сентябре нам уже звонили. Пока нам не удалось получить от Баку информацию о Вигене. Мы полагаем, что он продолжит голодовку, несмотря на последствия. Он больше не в силах выносить тюремное заключение", - сказала Минасян.

Она также сообщила, что Армянский национальный комитет Ливана обратился к постоянному представителю Ливана при ООН с просьбой поднять вопрос о Вигене Эулджекчяне, которого несправедливо удерживают под стражей в Баку с 2020 года. В то же время вице-президента Аргентины Викторию Вильярруэль и уполномоченного по правам человека в Аргентине Клаудию Руччи попросили поднять вопрос удерживаемых в Азербайджане пленных, в том числе Вигена Эулджекчяна.

"Ответа ни от вице-президента, ни от Руччи не последовало, но в течение недели можно получить ответ от Human Rights Watch. Тем не менее, мы продолжаем работу, направленную на принятие правовых мер, еще многое в этой плоскости предстоит сделать", - сказала Минасян.

Напомним, что 46-летний Эулджекчян - гражданин Армении и Ливана, который был похищен азербайджанскими ВС в Нагорном Карабахе 10 ноября 2020 года, на следующий день после заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, положившего конец 44-дневной Арцахской войне. Он - один из шести гражданских лиц, удерживаемых в заложниках Азербайджаном.

Эулджекчян за последние годы проводит голодовку уже в третий раз. В 2023 году он объявил 24-дневную голодовку после того, как ему не позволили вести разговор с женой на арабском языке, настаивая на том, чтобы он говорил на армянском языке, которым его супруга не владеет.

В мае текущего года он объявил двухнедельную голодовку из-за полного запрета на телефонные переговоры с женой. После этого ему разрешили звонить ей раз в месяц. По некоторым сведениям, его звонок в июне стал возможен благодаря вмешательству Международного комитета Красного Креста(МККК).

В течение пяти лет плена Эулджекчян подвергался физическому и психологическому насилию. Согласно отчету Центра правды и справедливости, после пленения Эулджекчяна избили до потери сознания. Его также подвергли имитации казни. На кадрах допросов, транслируемых по телевидению, на руке Эулджекчяна, где раньше была татуировка в виде креста, видны ожоги, что указывает на то, что ему обожгли руку.

По всей вероятности, Элджекчяна лишали нормального питания и медицинской помощи, что привело к проблемам с пищеварением и, как следствие, потере веса и болям.