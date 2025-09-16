Вторник, 16 Сентября 2025 12:11

АрмИнфо. Министр юстиции Ирана Аминхоссейн Рахими в ближайшее время посетит Армению.

Как сообщает посольство Армении в Иране, об этом было сообщено на встрече посла Армении в Иране Григора Акопяна с заместителем министра юстиции Ирана по правам человека и международным вопросам Асгаром Джалаляном.

Собеседники также обсудили сотрудничество в сфере правосудия в рамках двусторонней взаимной правовой помощи.