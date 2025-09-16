Вторник, 16 Сентября 2025 11:54

АрмИнфо. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и избиения мужа сотрудницы Комитета кадастра. Об этом сообщает Следственный комитет. Организация преступления приписывается главе Комитета Кадастра Сурену Товмасяну и генеральному секретарю ведомства Мгеру Хачатряну.

Уголовное дело возбуждено по статьям 195, часть 2, пункт 5 (физическое насилие, совершенное группой лиц) и 191, часть 2, пункт 5 (похищение человека группой лиц) УК РА. Ведётся предварительное расследование.

Накануне в сети интернет распространилось видео, на котором женщина, представившаяся бывшей сотрудницей отдела внешних связей Комитета кадастра, утверждает, что похищение и избиение её мужа организовали председатель Комитета Сурен Товмасян и генсек Мгер Хачатрян. По словам женщины, всё началось после того, как ее незаконно уволили из Комитета. Возмущенный муж позвонил начальнику Комитета кадастра, но, не получив ответа, отправил голосовое сообщение. Спустя несколько часов, по ее словам, муж был похищен и жестоко избит. Отмечается, что избиение продолжалось несколько часов, в нём участвовало около пятидесяти человек.

Комитет кадастра поспешил опровергнуть распространяемую в интернете информацию, назвав её вымыслом. <Информация о причастности начальника Комитета кадастра Сурена Товмасяна и генерального секретаря Мгера Хачатряна к похищению и избиению гражданина не соответствует действительности>, - отметили в ведомстве.

В МВД сообщили о поступившем заявлении от гражданина о нанесении побоев, которое незамедлительно в установленном порядке было оформлено и направлено в орган предварительного расследования. Полицией принимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего и круга причастных лиц, заверили в правоохранительном органе.