Вторник, 16 Сентября 2025 11:46

АрмИнфо. Азербайджан продолжает увеличивать расходы на оборону.

Так, согласно Минфину страны, правительство Азербайджана в проекте бюджета на 2026 год предусмотрело расходы на оборону и нацбезопасность на уровне 8,815 млрд манатов ($5,12 млрд), что на 3% больше по сравнению с расходами на 2025 год.

Согласно Минфину АР, расходы на оборону и нацбезопасность составят 21% всех расходов госбюджета на 2026 год.

В январе 2025 года азербайджанская сторона сообщала, что расходы на оборону и нацбезопасность определены в размере 8 396 297 596 манат (около $5 млрд долларов). Уже позже стало известно, что эта сумма составила 8,555 млрд манатов ($5,032 млрд), или 20,7% всех расходов.

Примечательно, что премьер Армении ранее заявил, что они более не планируют увеличивать оборонные расходы страны, поскольку необходимость в этом отпала из-за установленного в регионе "мира".