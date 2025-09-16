Вторник, 16 Сентября 2025 11:33

АрмИнфо. 16 ноября в укрупненной общине Вагаршапат пройдут выборы в органы местного самоуправления. Партия "Родина" выдвинула поэта-публициста Хачика Манукяна кандидатом на пост мэра. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель партии, бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

"Уверен, что господин Манукян - именно тот человек, который способен занять пост главы нашей духовной столицы и своим трудолюбием и самоотверженностью вдохнуть новую жизнь в развитие Эчмиадзина и окрестных сел. Вместе мы сотворим победу сначала в Вагаршапате, а затем и по всей Армении. За дело, дорогие соратники. C Богом!" - написал Артур Ванецян.