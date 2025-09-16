Вторник, 16 Сентября 2025 10:59

АрмИнфо. Президент РА Ваагн Хачатурян 16 сентября принял исполнительного директора Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Брайана Ардуни, сопредседателя Совета попечителей Оскара Татосяна и бывшего сопредседателя Совета попечителей Энтони Барсамяна.

Как передает пресс-служба президента РА, приветствуя гостей, Ваагн Хачатурян высоко оценил деятельность ААА, подчеркнув её важность в донесении объективной информации об Армении и нашем регионе не только до американского, но и до международного сообщества. Он также подчеркнул важность содействия ААА в решении вопросов, направленных на углубление армяно-американского сотрудничества и повышение роли Армении в регионе и на международных площадках.

Говоря о программах, реализуемых Ассамблеей в Армении, президент подчеркнул их значимость для развития страны. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о важности проведения 17-й Конференции сторон по биоразнообразию (COP-17), которая состоится в Армении в 2026 году.

На встрече обсуждались отношения Армении с соседними странами, а также вопросы, связанные с внутриполитической и общей обстановкой.