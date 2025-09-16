Вторник, 16 Сентября 2025 10:55

АрмИнфо. В парламенте Франции пройдет конференция на тему "Арцах /Нагорный Карабах/: спустя два года после этнической чистки", посвященная этнической чистке в Арцахе, учиненном Азербайджаном. Инициатором конференции стал депутат, вице-президент группы дружбы Франция- Армения Эммануэль Мандон. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представительство Арцаха во Франции.

В конференции примут участие депутаты французского, швейцарского и европейского парламентов, представители органов местного самоуправления, дипломаты, журналисты.

Цель конференции - повысить осведомленность о ситуации вокруг Арцаха, представить аргументы в пользу имевшей место этнической чистки и обсудить политические и правовые перспективы будущего региона

В постпредстве напомнили, что Азербайджан 19 сентября 2023 года начал широкомасштабное военное наступление на Республику Арцах, нанося удары по гражданскому населению и инфраструктурам, что привело к многочисленным жертвам.

"Бомбардировкам подверглись Степанакерт, Аскеран, Мартакерт и другие населенные пункты. После десятимесячной блокады ВС Азербайджана захватили Нагорный Карабах, что привело к насильственному перемещению и этнической чистке арцахских армян. Чтобы почтить память трагических событий и обсудить их политические и правовые последствия, в Национальном Собрании Франции состоится конференция на тему "Арцах /Нагорный Карабах/: спустя два года после этнической чистки", - говорится в сообщении постпредства.