Вторник, 16 Сентября 2025 10:52

АрмИнфо. Председатель Следственного комитета РА Артур Погосян в рамках своего официального визита в Китайскую Народную Республику встретился с министром общественной безопасности КНР Ван Сяохуном. Во встрече также принял участие посол РА в Китайской Народной Республике Ваге Геворкян:

Как передает пресс-служба СК РА, Артур Погосян высоко оценил роль конференции "Всемирное сотрудничество в области общественной безопасности 2025" как глобальной платформы для взаимодействия правоохранительных органов и выразил благодарность за приглашение принять участие, а также за теплый прием.

Министр общественной безопасности КНР подчеркнул важность сотрудничетва со Следственным комитетом РА, отметив, что армяно­китайское стратегическое партнерство основано на дружбе, взаимном уважении и доверии и охватывает различные сферы взаимодействия, включая общественную безопасность и правоохранительные органы.

Министр общественной безопасности КНР, указав на недавние визиты высокопоставленных должностных лиц Армении в Китай, отметил

готовность китайской стороны к реализации важных соглашений с армянской стороной, созданию механизмов сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности и безопасности.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы борьбы с международными преступлениями, в частности, с незаконным оборотом наркотиков, а также обменялись идеями по совершенствованию возможностей правоохранительных органов в сфере киберпреступности и высоких технологий, объединению усилий для обеспечения безопасного продвижения совместных проектов, углублению сотрудничества в области подготовки следователей, содействию непрерывному развитию двусторонних отношений.

В завершение встречи председатель Следственного комитета РА и министр общественной безопасности КНР достигли договорённости о расширении практического сотрудничества между правоохранительными структурами Республики Армения и Китайской Народной Республики.