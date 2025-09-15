Понедельник, 15 Сентября 2025 19:41

АрмИнфо. То, что премьер-министр Армении Никол Пашинян выдаёт за достигнутый мир, на самом деле является вопиющим предвыборным мошенничеством, не имеющим никакого отношения к установлению мира, считает запредседелателя Армянского национального конгресса (АНК) Левона Тер-Петросяна Левон Зурабян.

По его словам, это даже не может считаться планом достижения мира по трём фундаментальным причинам.

С его слов, во-первых, мирный договор не подписан, Азербайджан продолжает отказываться его подписывать, несмотря на огромные уступки, уже сделанные Арменией. Вдобавок, продолжил Зурабян, Турция не открывает границу, Азербайджан продолжает пытать лидеров Арцаха и армянских военнопленных в своих тюрьмах и фабриковать уголовные обвинения против Армении.

"Во-вторых, вашингтонские соглашения носят односторонний характер, не учитывают интересы приобретающего всё большую мощь геополитического союза БРИКС, включающего наших стратегических союзников Россию и Индию, а также стратегических партнёров Китай и Иран. Такое одностороннее урегулирование закладывает геополитическую бомбу под мирный процесс, значительно увеличивая риски превращения Армении в арену опосредованной войны", - уверен политик.

В-третьих, продолжил Зурабян, уступки, на которые пошло руководство Армении, угрожают основам армянской государственности. По его словам, отказ от Декларации независимости и исключение элементов, связанных с исторической идентичностью, из армянской государственной символики под давлением Азербайджана, равносильны отрицанию собственной истории и национальной идентичности, что имеет далеко идущие цели - ослабление и стерилизацию армянского государства.

"Наш мирный план предусматривает создание Зангезурского транспортного узла, заключение "Сделки армянского века" с основными геополитическими игроками и создание с их участием международного консорциума, который, помимо и параллельно с железной дорогой, предусмотренной программой TRIPP (маршрут Трампа), должен построить и эксплуатировать Северо-Восточную железную дорогу, автомобильную дорогу и широкополосный оптический кабель", - написал Зурабян, на своей странице в Фейсбук.

При этом он заверяет, что реализация этот плана имеет ряд преимущества. В частности, его реализация улучшит баланс в регионе и вынудит Азербайджан отказаться от политики постоянного давления и требований к Армении и подведёт её к подписанию мирного договора; Армения превратится из зоны геополитического противостояния в зону сотрудничества и развития, что создаст перспективы для стабильного и прочного мира; Армения выйдет из фактической блокады и статуса экономического придатка, превратившись в одну из быстрорастущих пилюль мировой экономики, а также усилив свой вес в международной политике.

Зурабян уверен, что реализация этого плана позволит Армении не идти на унизительные уступки, угрожающие армянской национальной идентичности, угрожающие существованию армянской государственности.

"Таким образом, мы предлагаем единственный реальный и реалистичный план мира, в отличие от великого предвыборного обмана, представленного Пашиняном под названием "мир", - заключил зампред АНК.