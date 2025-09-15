|Встреча Министра иностранных дел Туркменистана с Государственным министром Катара
АрмИнфо. Католикос Дома Киликийского Арам I, по приглашению правительства Казахстана, отправился в Астану для участия в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
Как сообщает пресс-канцелярия Дома Киликийского, Арам I также будет присутствовать на других мероприятиях.
Его Святейшество планирует встретиться с главой Русской Церкви Патриархом Кириллом, главой Элладской Православной Церкви Иерусалима Патриархом Феофилом III и другими религиозными лидерами.
VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий на тему "Диалог религий: синергия во имя будущего" состоится 17-18 сентября 2025 года в городе Астане. В мероприятии примут участие делегации из более 60 государств. В рамках Съезда будут проведены: II Форум молодых религиозных лидеров и Специальная сессия по защите религиозных объектов под эгидой Альянса цивилизаций ООН.
