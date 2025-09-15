Понедельник, 15 Сентября 2025 17:49

АрмИнфо. Доктор физико-математических наук, профессор Рафик Арамян переизбран директором Института математики Национальной академии наук (НАН) Армении.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе НАН Армении, в связи с этим Арамян представил деятельность Института за последние 3 года под его руководством. В частности, по его словам, увеличилось количество статей, опубликованных в журналах с высоким рейтингом, было организовано несколько крупных международных конференций, в том числе летняя научная школа международного центра фундаментальной и прикладной математики, а также создана платформа, к которой могут обращаться ИТ-компании для решения математических задач и получения консультаций.

Директор Института математики также коснулся дальнейших планов. В этой связи он отметил важность содействия осуществлению различных научно-образовательных работ, увеличения числа мест в аспирантуре, подготовки научных кадров и пополнению института молодыми учеными, а также углубления научного сотрудничества с зарубежными университетами и научными центрами.

Касаясь других целей, Арамян обратил внимание на необходимость формирования стабильной системы сотрудничества с предприятиями, создания группы исследователей по статистике и эконометрике и начало консультационной деятельности. "Важным компонентом деятельности института будет также организация работ для развития системы обороны, участие в формировании и выполнении государственного заказа", - резюмировал Арамян.