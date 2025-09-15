Понедельник, 15 Сентября 2025 17:11

АрмИнфо. Команда адвокатов президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна проводит глубокие исследования деятельности председателя Комиссии по регулированию общественных услуг РА Месропа Месропяна в целях придания этой деятельности уголовно-правовых мер. Об этом 15 сентября на пресс­конференции сообщил адвокат Самвела Карапетяна Армен Фероян.

По его словам, первые результаты исследований позволяют утверждать, что действия главы КРОУ несут в себе элементы предполагаемого преступления. Речь, в частности, идет о превышении должностными полномочиями. Адвокат заметил, что сразу после решения Стокгольмского арбитражного суда по ЗАО "Электрические сети Армении" председатель Комиссии по регулированию общественных услуг РА направил в правительство РА записку с просьбой разъяснить ситуацию. В ответ представитель Армении по международным правовым вопросам указывает на неообходимость соблюдений требований международного арбитражного суда и временной приостановки полномочий временного управляющего "ЭСА". Более того, на требование группы адвокатов глава КРОУ прислал сообщение, которое в принципе не имеет ничего общего с приостановкой полномочий временного управляющего и выполнения решения арбитражного суда.

Армен Фероян подчеркнул, что по факту превышения главой КРОУ своих полномочий команда адвокатов готовит обращение в генеральную прокуратуру РА сообщение о совершении преступления в соответствии со статьями 441 и 507 (отказ от выполнения судебного акта) Уголовного кодекса РА. Тем самым, как подчеркнул Фероян, по положению на текущий момент уже имеются все основания для придачи действиям главы КРОУ уголовно -правовых мер как минимум по двум статьям УК. Само же сообщение о совершении преступлений в ближайшщее время будет представлено в соответствующие структуры. "Нельзя в угоду кому -либо предпринимать шаги, направленные на нарушение требований закона. Призываю всех руководителей ведомств, которые ответственны за правовые вопросы, воздерживаться от нарушений требований законодательства, поскольку в противном случае они рано или поздно обязательно дадут ответ", - сказал адвокат.

Напомним, что 18 июля решением главы Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Романос Петросян был назначен временным управляющим ЭСА в рамках административного производства и применения превентивных мер в отношении "Элсетей". Назначение Петросяна произошло на фоне заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о возможном огосударствлении компании, принадлежащей Группе компаний "Ташир". 21 июля директор по продажам и исполняющий обязанности главы компании "Электрические сети Армении" (ЭСА) Давид Казинян был освобожден от занимаемой должности. 22 июля глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян (ранее арестованный после того, как выразил публичную поддержку ААЦ) и его семья выиграли арбитражный спор против правительства Армении по делу об огосударствлении ЭСА. Тем не менее, правительство Армении, "по-своему" трактуя решение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, заявило, что "объем вопросов (спора), рассматриваемых в неотложном деле, отличается от целей решения о назначении временного управляющего и объема действий, которые должен предпринять последний". "Уважая обеспечительные меры, применяемые иностранными арбитражными решениями, одновременно все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения арбитражных решений", - говорилось в заявлении армянского кабмина.

Временный управляющий ЭСА Романос Петросян, в свою очередь отметил, что решение арбитража обретет юридическую силу в Армении только после соответствующего решения суда и с 24 июля начал производить кадровые изменения в руководящем составе "Элсетей Армении". Глава Минюста РА Србуи Галян, в свою очередь, отметила, чторешение Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, вынесенное в пользу Самвела Карапетяна в арбитраже против Армении, не подлежит обязательному исполнению, если оно противоречит общественному порядку. Она также заверила, что в случае национализации "ЭСА" Самвел Карапетян получит компенсацию.