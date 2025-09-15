Понедельник, 15 Сентября 2025 16:17

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов РА совместно со Следственным комитетом РА выявили теневой оборот на сумму более 34 млрд драмов.

Согласно сообщению пресс-службы КГД, в Комитет поступила оперативная информация о том, что гражданин Республики Армения Т.М. основал ООО, под именем которого осуществляет работы по созданию бухгалтерских программ и систем управления, ведению хранилищ данных и обслуживанию этих программ. Согласно той же информации, компания, на основании предварительно достигнутых взаимных договоренностей с рядом налогоплательщиков, а также на основании заказов налогоплательщиков, разработала и создала коммерческие и бухгалтерские программы. В этих программах намеренно были внедрены условия и специальные инструменты для сокрытия налогоплательщиками реального оборота и объектов налогообложения. С этой целью контрольно-кассовые аппараты обслуживаемых торговых точек были интегрированы в программы внешнеэкономической деятельности, а полученные фискальные поступления посредством этих программ направлялись в информационную базу КГД.

В результате проведенных масштабных оперативно-розыскных мероприятий были установлены точные места деятельности компании, личности всех сотрудников, после чего офисы и сотрудники были взяты под оперативный контроль на длительный срок. Были определены должностные обязанности, полномочия и роль каждого сотрудника в создании и дальнейшем ведении незаконной деятельности. Были выявлены коммерческие и бухгалтерские программы компании для ряда налогоплательщиков, работающих преимущественно в сфере фармацевтики и медицинского обслуживания. По взаимному согласию сторон были созданы такие коммерческие и бухгалтерские программы, в которых в результате использования контрольно-кассовых аппаратов с помощью специальных инструментов часть формируемого оборота по реализации не включалась в налогооблагаемый оборот. Таким образом, были созданы возможности и условия для ведения раздельного учета теневого оборота. Более того, созданное компанией программное обеспечение также позволило заменить реальную номенклатуру товаров, подлежащих учету в контрольно-кассовых аппаратах и отправке в налоговый орган, другими товарами. Выяснилось, что часть базы данных коммерческой программы ООО хранится в другом ООО, действующем в другом месте. В результате проведенных оперативно­розыскных мероприятий была получена информация о том, что подобным преступным стилем работы 9 налогоплательщиков, работающих в сфере фармацевтике и в медицинском обслуживании, причинили государству ущерб в особо крупном размере на общую сумму в 2,9 млрд драмов. В некоторых аптеках продавалось несколько десятков наименований лекарств, не разрешенных к продаже и не зарегистрированных в Республике Армения.

Отчет по факту неуплаты налогов в особо крупном размере передан в Следственный комитет Республики Армения, где было возбуждено уголовное дело. Сотрудники КГД и СК совместно провели обыски по ряду адресов, в результате которых были изъяты предметы и документы, необходимые для предварительного расследования. В частности, с серверной системы компании была изъята информация о продажах более 53 налогоплательщиками коммерческих программ, а у компании, которая взяла на себя ведение этих данных, были изъяты базы данных коммерческих программ. Одновременно в результате проведенных процессуальных действий была проведена экспертиза изъятой базы данных (сервера), в результате которой были выявлены реальные доходы, полученные от продаж ряда налогоплательщиков.

Комплексный анализ данных показал, что в результате противправных действий был сокрыт товарооборот на сумму около 34 млрд драмов, а также неисчислен и не уплачен в государственный бюджет налог на сумму около 10 млрд драмов. Следует отметить, что суммы выявленного налога имеют тенденцию к значительному росту, поскольку изъятая база данных не была изучена в полном объеме, и в настоящее время продолжаются исследования с целью выяснения окончательной суммы неуплаченного налога. В рамках уголовного производства были проведены обыски в 61 аптеке, действующей под наименованием одной компании, а также в других местах, имеющих значение для уголовного производства, на основании судебных решений в установленном законом порядке. В результате были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие существенное значение для уголовного производства.