Понедельник, 15 Сентября 2025 14:36

АрмИнфо. Правительство Армении готово привлечь в армию всех тех людей, которые разделяют стратегию кабмина, в противном случае реализовать ее будет невозможно. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян 15 сентября на открытии международной конференции <Всеобъемлющая безопасность и противостояние - 2025>, отвечая на вопрос о том, есть ли механизмы участия <активных, релевантных масс общества> в реформах, проводимых в силовых структурах республики.

По словам премьера, в РА чувствуется дефицит профессионалов во сферах. Чтобы это зафиксировать, нужно не опрашивать тысячи людей, а исходить из того факта, что наша система общего образования, по сути, представляет из себя руины, добавил он.

<Когда мы запускали программу <300 школ>, нам казалось, что мы реализуем масштабную, грандиозную программу. Теперь, когда видим финиш программы <300 школ> уже близок, мы пришли к выводу, что после завершения программы <300 школ> необходимо начать программу <1000 школ>, потому что количество школ, пригодных для предоставления качественного образования в Армении, можно пересчитать по пальцам>, - сказал глава кабмина.

По его словам, задача армянской армии - защита международно признанной территории Республики Армения. <Мы сейчас говорим об обороноспособной армии, а не о боеспособной, потому что слово <боеспособная> не выражает сути вопроса>, - добавил Пашинян.

Помимо этого, указал премьер, армия нуждается в четкой идеологии и понятной стратегии.<Без идеологии, без идеологической оси армия может превратить страну в хаос, армия может саму себя превратить в хаос. К сожалению, до сих пор мы серьезно наблюдаем ситуацию, когда в армии вообще нет политической концепции, а вакуум порой заполняет криминогенная концепция>, - подчеркнул Никол Пашинян.