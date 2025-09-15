Понедельник, 15 Сентября 2025 14:26

АрмИнфо. Прогнозировать какие очередные антиармянские шаги предпримет правительство премьер- министра РА Никола Пашиняна было бы неблагодарным занятием. Об этом 15 сентября журналистам заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян, комментируя вопрос о причинах изъятия горы Арарат с официальных штампов.

По словам политика, по данному вопросу он выступал в Национальном Собрании РА еще год назад. "Можно только удивляться, с какой пионерской готовностью и быстротой Пашинян реализует азербайджано-турецкие требования. При этом, никто не говорит и не комментирует связь данного шага властей с самим миром. Решение об изъятии горы Арарат со штампов не имеет какого либо отношения к мирному процессу. Это лишь шаг, призванный понравиться Баку и Анкаре. Снимут они гору Арарат с государственного герба страны или нет, покажет время, но я не удивлюсь, если это действительно произойдет. По большому счету меня уже давно не интересует, что сделал или что сделает Пашинян, меня больше волнует вопрос о том, что в ответ предпримут граждане Республики Армения, потому что в случае с премьер-министром, все уже давно ясно, но будущее за нами", - отметил оппозиционер.

Напомним, что решением правительства Армения с 1 ноября изображение горы Арарат будет изъято со штампов. Причем, на сайте кабмина опубликован новый образец печати. Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал соотечественников признать, что высочайшей точкой Армении является гора Арагац, и не концентрироваться на Арарате, находящемся на территории Турции.