Понедельник, 15 Сентября 2025 14:23

АрмИнфо. Сегодня Армения независима как никогда, суверенна как никогда, государство как никогда и безопасна как никогда. Об этом заявил премьер РА Никол Пашинян 15 сентября на открытии международной конференции <Всеобъемлющая безопасность и противостояние - 2025> в Ереване.

По словам премьера, мир является единственной гарантией безопасности. <У нас сегодня есть мир, но этот мир требует ежедневного ухода и постоянной институционализации>, - указал он, пояснив, что последнее подразумевает подписание и ратификацию документа о мире.

<Армения никогда не была в большей безопасности, чем сегодня. Если весной я говорил, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир, то сейчас хочу заявить, что между Арменией и Азербайджаном отныне мир>, - заключил Никол Пашинян.