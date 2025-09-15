Понедельник, 15 Сентября 2025 13:25

АрмИнфо. Уровень военных угроз для Армении в настоящее время крайне низок. Об этом 15 сентября на полях международной конференции "Комплексная безопасность и устойчивость - 2025" заявила журналистам глава Службы внешней разведки РА Кристине Григорян.

По ее словам, всего несколько месяцев назад эти угрозы были значительно выше. Процесс делимитации и демаркации границ с Азербайджаном во многом способствовал снижению рисков возобновления боевых действий. Однако, как подчеркнула Григорян, существуют гибридные угрозы демократии, которые нельзя недооценивать. "И эти угрозы исходят не от одной конкретной страны", - добавила она.