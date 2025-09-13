Суббота, 13 Сентября 2025 11:47

АрмИнфо. Армения поддержала резолюцию в Генассамблее ООН с призывом вернуться к палестино-израильскому урегулированию по принципу "два государства для двух народов", принятому в 1967 году. Документ инициировали Франция и Саудовская Аравия.

Резолюцию поддержали 142 государства ООН, в том числе все соседи Армении, кроме Грузии, которая не присутствовала на голосовании. Против резолюции высказались 10 государств, в том числе США, Израиль, Венгрия, Аргентина. Еще 12 государств воздержались от голосования.

Для обеспечения будущего перемирия предлагается "временная международная стабилизационная миссия" в секторе Газа. Кроме того, должны быть представлены "гарантии безопасности для Палестины и Израиля".