Суббота, 13 Сентября 2025 11:46

АрмИнфо. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что после оккупации Азербайджаном территорий Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян "пошел на исторический риск с точки зрения мира и отношений с Азербайджаном".

Как передает Анадолу, Фидан добавил, что президент США Дональд Трамп также закрепил историческое соглашение в Вашингтоне.

По его словам, окончательные подписи в Вашингтоне еще не поставлены и подписание ожидается в первой половине следующего года.

"Как только будет подписано окончательное соглашение между Арменией и Азербайджаном, мы также быстро нормализуем отношения с Арменией", - сообщил Фидан.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.