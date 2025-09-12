Пятница, 12 Сентября 2025 19:52

АрмИнфо. Спецпредставители по нормализации отношений Турции и Армении Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели шествую встречу в Ереване.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Армении, в ходе встречи они договорились ускорить процессы по реализации соглашения о пересечении границ, достигнутого 1 июля 2022 года, а также подтвердили готовность реализации вопросов, разработанных и согласованных во время предыдущих встреч.

В частности, они договорились, что соответствующие органы двух стран проведут необходимые технические исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железной дороги и линии электропередачи Гюмри-Карс.

Спецпредставители Армении и Турции также пришли к соглашению приложить все усилия для укрепления сотрудничества в культурной и академической сферах. В частности, путем создания возможностей для получения стипендий для студентов высших учебных заведений и совместного восстановления исторического моста Ани или Шелковый путь.

Сердар и Рубинян согласились провести необходимую работу для предоставления возможности заинтересованным компаниям с лета 2026 года выполнять авиарейсы в разные пункты назначения, что увеличит количество воздушных маршрутов и рейсов между двумя странами. В заключение они подтвердили приверженность продолжению этого процесса без каких-либо предварительных условий.

Напомним, что спецпредставитель Турции прибыл в Армению сегодня, 12 сентября. На контрольно-пропускном пункте Маргара на армяно-турецкой границе Сердара Кылыча встретил спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. Отмечалось, что цель его визита в запуске процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.