Пятница, 12 Сентября 2025 18:11

АрмИнфо. Участие внерегиональных игроков в делах Южного Кавказа, в том числе и в вопросе деблокирования коммуникаций должно ориентироваться, прежде всего, на интересы стран региона и их непосредственных соседей. Об этом в ходе еженедельного брифинга 12 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На уточнение, есть ли у РФ окончательное понимание того, как будет функционировать так называемый маршрут Трампа через Сюникскую область Армении, Захарова сказала, что окончательное понимание того, как данный транспортный маршрут будет работать на практике, Москва сможет сформировать, когда ознакомимся с конкретными деталями этого проекта. С ее слов, пока этого не произошло.

"Также необходимо учитывать ряд дополнительных факторов: Армения входит в единое таможенное пространство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Южно-кавказская железная дорога - дочернее предприятие РЖД, управляет железнодорожными сетями Армении. Российские пограничники, в соответствии с международным договором обеспечивают безопасность в районе, где ориентировочно пройдет упомянутый маршрут", - сказала дипломат.

Захарова, упомянув деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокировки региональных коммуникаций на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и РФ, добавила, что наработки в рамках этого формата сохраняют свою актуальность.

"Москва рассчитывает на продолжение плодотворного сотрудничества с армянской стороной по этой и другим темам", - резюмировал представитель МИД России.

Напомним, что Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем, Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор. 8 августа в Вашингтоне была достигнута договоренность между Ереваном и Баку при посредничестве США о реализации данного проекта под названием "Маршрут Трампа ради мира и процветания " (TRIPP).