Пятница, 12 Сентября 2025 17:33

АрмИнфо. Молодежное движение АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) вместе с представителями молодежного крыла Республиканской партии Армении (РПА) провели акцию протеста перед зданием правительства в связи с визитом в Ереван спецпредставителя Турции Сердара Кылыча. Участники акции держали в руках плакаты с фотографиями армянских военнопленных, удерживаемых в Баку, и скандировали - "Нет отречению".

Протестная акция была организована, согласно заявленному, в связи с тем, что повестка переговоров между Ереваном и Анкарой не известна широкой общественности. Представители АРФД уверены, что в ходе этого виза армянской стороне представлены новые требования, которые армянская сторона должна будет выполнить.

"Мы здесь, чтобы продемонстрировать наше несогласие с проводимой властями политикой. Турция, спустя 100 лет все равно не готова к диалогу с Арменией без условий. Более того, она является участником агрессии, учиненной против Армении и Арцаха", - заявил один из представителей молодежного движения АРФД.

Участники акции обратили внимание, что мир с Турцией и Азербайджаном невозможен до тех пор, пока в Баку удерживаются армянские военнопленные, а арцахское население не может вернуться к себе на Родину. В связи с этим, они призвали Сердара Кылыча, в доказательство готовности строить настоящий мир, отправиться к мемориалу памяти жертв Геноцида армян "Цицернакаберд", в музей Геноцида армян, к семьям военнопленных, в военный пантеон "Ераблур", чтобы увидеть настоящую Армению.

"В Армении не может быть мира без справедливости, в условиях, когда Турция желает, чтобы здесь повторился сценарий Арцаха. Мы не позволим отречься от того, что нам принадлежит. Молодежь Армении никогда ничего не забудет. Если же армянские власти продолжат проводить антиармняскую политику, то мы рискуем потерять нашу страну", - предупредил представитель АРФД. В беседе с журналистами член ереванского городского комитета АРФ "Дашнакцутюн" Гор Саркисян при этом пояснил, что цель акции - не демонстрация нежелания налаживать взаимоотношения с соседями. Однако, по его словам, невозможность наладить отношения пока переговоры ведутся без учета интересов Армении. "Наше послание заключалось в том, что есть вопросы, которые должны быть в повестке любых переговоров. После войны 2020 года, ни разу не было такого, чтобы премьер-министр Никол Пашинян продвигал интересы нашей страны. Мы против риторики властей, их заявлений о закрытии вопроса Арцаха, отрицания Геноцида армян. Турция должна признать, что их предки организовали Геноцид армян, Турция должна признать, что при ее участии произошло насильственное перемещение всего арцахского населения. Это все доказывает, что их политика в отношении армян не претерпела изменений за эти 100 лет", - резюмировал Сарксиян.

Напомним, что спецпредставитель Турции прибыл в Армению сегодня, 12 сентября. На контрольно-пропускном пункте Маргара на армяно-турецкой границе Сердара Кылыча встретил спецпредставитель по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян. Отмечалось, что цель его визита в запуске процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Стороны провели переговоры в МИД Армении, после чего Кылыч покинул республику.