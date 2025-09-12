Пятница, 12 Сентября 2025 17:19

АрмИнфо. Первый президент Армении Левон Тер- Петросян призвал армянский народ не участвовать в антицерковном митинге властей страны в Эчмиадзине (Вагаршапате).

В публикации на своей странице в Фейсбук, политик констатировал, что днями ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента вновь заявил, что не отказался от цели отстранения от власти Католикоса всех армян Гарегина Второго и "уже представляет себе кульминацию большого события духовного содержания на центральной площади Эчмиадзина", добавив, что сейчас его команда обсуждает сроки его проведения.

В этой связи Тер-Петросян обратился к армянскому народу с призывом не участвовать в митинге, который организует премьер Армении. "Уважаемые соотечественники, призываю вас ни при каких обстоятельствах не участвовать в митинге, запланированном премьер-министром, во избежание его непредсказуемых последствий. Не забывайте, что власть создана не для того, чтобы вас угнетать и подвергать опасности, а для того, чтобы обеспечить благополучие и безопасность ваших семей", - заключил он.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". А 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Добавим, что 16 ноября запланированы выборы в Совет старейшин Вагаршапата.