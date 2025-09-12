Пятница, 12 Сентября 2025 16:00

АрмИнфо. Научно-аналитический фонд "Гегард" направил заявление-жалобу в связи с антиармянской политикой кубинского журнала "Universidad y Sociedad".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе фонда, так, в научном журнале, индексированном на международных платформах, за последние годы был опубликован ряд статей, которые содержат политически предвзятые подходы, антинаучную направленность, откровенную ложь и враждебное отношение к Армении и ее гражданам.

"В частности, в опубликованных статьях искажены события 1915 года в Османской империи. Они описываются не как Геноцид, а как "столкновением между армянами и турками" во время гражданской войны, в результате которой произошла вынужденная миграция", - пояснили в фонде.

Далее, как обратили внимание в "Гегард", в статьях армян обвиняют в убийстве "518 тысяч турок", выдвигаются территориальные претензии в отношении столицы Армении Еревана, присутствуют материалы, в которых искажена история Нахиджевана. "Помимо прочего, территория Армении в них представлена как "Западный Азербайджан", что также является территориальной претензией Азербайджана к Республике. И эти идеи активно продвигают азербайджанские историки", - отмечается в сообщении.

В связи с ситуацией фонд "Гегард" обратился в международный научно-информационный центр сертификации Cima, индекс цитирования Emerging sources, базы данных Sci Elo Cuba, Doach, Citas Latinoamericanas en Ciencias, Rebit, Latindex с просьбой дать этическую оценку представленных исследований в журнале.

"В случае необходимости фонд готов представить заинтересованным организациям и сторонам аргументированные, более подробные замечания, соображения относительно искажений, исторических фальсификаций, антиармянских и антинаучных проявлений, содержащихся в вышеуказанных статьях", - резюмировали в "Гегард".