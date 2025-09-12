Пятница, 12 Сентября 2025 15:49

АрмИнфо. Укрепление мира и стабильности на Южном Кавказе - неизменный приоритет России. Об этом в ходе еженедельного брифинга 12 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, РФ последовательно выступает за то, чтобы долгожданное примирение между Баку и Ереваном носил устойчивый характер. "Это неотъемлемые усилия для процветания всего региона. Вклад России в процесс нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией сложно переоценить", - сказала российский дипломат.

Захарова добавила, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при активном содействии лично при участии президента РФ Владимира Путина. В этом ключе она напомнила о трехсторонних договоренностях на высшем уровне между Арменией, Азербайджаном и РФ в период с 2020 года по 2022 год и комплекс мер в направлении нормализации. Дипломат выразила уверенность, что наработки, сделанные при усилиях РФ, не только не потеряли свою актуальность, но и успешно используются азербайджанскими и армянскими партнерами.

"В этом контексте приветствуем достигнутый прогресс. Тем не менее, Баку и Еревану многое придется сделать. Об этом они сами говорили. В частности, преодолеть оставшиеся разногласия, выйти на подписание мирного договора, на справедливой основе завершить делимитацию и демаркацию границы, разблокировать транспортные коммуникации, сделать это в интересах обеих стран и крупнейших политических, экономических соседей региона. К ним относятся и Россия, и Иран, и Турция", - добавила она.

При этом она выразила убеждение, что хорошей платформой для продолжения армяно- азербайджанских обсуждений послужила бы региональная платформа "3+3". "Мы ожидаем от азербайджанских и армянских коллег действенных шагов по скорейшему согласования места и сроков проведения следующей встречи глав внешнеполитических ведомств участниц этой платформы. Со своей стороны подтверждаем готовность оказать партнерам востребованное содействие по всему спектру вопросов", - заключила Захарова.

Отметим, что первая встреча региональной платформы "3+3" прошла 10 декабря 2021 года в Москве под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече, но двери для них всегда открыты.

После этого, в 2023 году в Иране, а уже в 2024 в Турции прошли встречи представителей этой платформы на уровне глав МИД 5 стран - Армении, Азербайджана, России, Ирана и Турции. Грузия вновь не приняла участия в работах платформы. Стороны условились провести следующую встречу либо в Баку либо в Ереване.