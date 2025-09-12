Пятница, 12 Сентября 2025 14:11

АрмИнфо. Национальному парку <Севан> вернули земельный участок площадью 15 000 квадратных метров, сообщает генеральная прокуратура Армении.

Согласно информации, решением суда первой инстанции общей юрисдикции Гегаркуникской области от 2 июля 2025 года иск Департамента по защите государственных интересов был удовлетворен. Судебный акт вступил в законную силу.

В результате ГНКО <Национальный парк <Севан> был возвращен земельный участок площадью 15 000 квадратных метров с кадастровой стоимостью 5 миллионов 682 тысячи драмов, расположенный в северо-восточной части села Цовазард Гегаркуникской области, на правой стороне дороги Севан-Гавар. При этом государственная регистрация прав, вытекающих из договора, была признана недействительной.

Напомним, Генеральная прокуратура в иске, поданном в рамках защиты государственных интересов, обратилась в суд с ходатайством о признании недействительным договора о предоставлении права застройки земельного участка, находящегося в государственной собственности, заключенного 11 марта 2009 года между ГНКО <Национальный парк <Севан> и производственным кооперативом, и применении к нему последствий недействительности.

Копии решения и свидетельства о регистрации были предоставлены в ГНКО <Национальный парк <Севан> Министерства охраны окружающей среды и Комитет по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления и инфраструктуры для осуществления необходимых действий, вытекающих из решения и регистрации.