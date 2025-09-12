Пятница, 12 Сентября 2025 12:20

АрмИнфо. Первопрестольный Святой Эчмиадзин - не место для политических спекуляций, а оплот веры и национальной идентичности. Об этом говорится в заявлении пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) обратили внимание, что депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян регулярно выступает с крайне оскорбительными и совершенно безосновательными обвинениями в адрес Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Католикоса всех армян и высокопоставленных священнослужителей.

В ААЦ добавили, что недавно указанное лицо сделал очередное ложное и клеветническое заявление, утверждая, что логотипы оппозиционного блока "Армения" были размещены в Первопрестольном Святом Эчмиадзине в 2021 году, и даже сравнил их с иконами.

"Подобные утверждения абсолютно не соответствуют действительности. Первопрестольный Святой Эчмиадзин никогда не был и не может быть пропагандистской площадкой какой-либо политической силы. Подобные неуважительные высказывания о святых местах - это не только политическая спекуляция, но и глубокое оскорбление духовных и молитвенных чувств нашего верующего народа. Мы решительно осуждаем эти предосудительные заявления депутата и призываем политиков воздержаться от нападок на Церковь", - говорится в заявлении Святого Эчмиадзина.