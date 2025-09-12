Пятница, 12 Сентября 2025 12:07

АрмИнфо. Оппозиционный блок "Мать Армения" примет участие в предстоящих 16 ноября выборах в общине Вагаршапат. Об этом, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, заявил лидер оппозиционного блока Андраник Теванян.

Он подчеркнул, что основной целью их участия является стремление в очередной раз лишить правящую партию "Гражданский договор" власти. "Мы убеждены, что как в общине, так и на общегосударственном уровне, необходимы изменения, и одним из поводов к ним являются ожидаемые в Вагаршапате выборы 16 ноября. Всеобщими усилиями будет возможно добиться политических изменений, как в самой общине, так и в Республике. И потому мы призываем присоединиться к нашей борьбе, чтобы воплотить в жизнь эти изменения", - подчеркнул Теванян.

Список блока, как отметил политик, возглавят Гриша Арутюнян и Давид Карапетян, а офис будет расположен на улице Азгалдян 5/77. "Мы ожидаем активного сотрудничества и ваших посещений, для озвучивания проблем, с которыми сталкивается община", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, что выборы в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат состоятся 16 ноября 2025 года. 13 мая, Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство об административном правонарушении в отношении экс-мэра Вагаршапата, (более известного как Эчмиадзин - ред.) Дианы Гаспарян, а уже 15 мая она объявила о своей отставке. По ее словам, такое решение было принято в связи с необходимостью "сделать выбор между семьей и работой".