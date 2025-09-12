Пятница, 12 Сентября 2025 11:49

АрмИнфо. Актриса и телеведущая Сати Спивакова посетит Ереван с двухдневной культурно-благотворительной программой в поддержку фонда , который помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Визит организован по личной инициативе г-жи Спиваковой при содействии компании GPMgold, постоянного донора фонда.

В апреле прошлого года Сати Спивакова впервые привезла в Ереван спектакль Театра Наций <Канарейка. Последние три дня Марии Каллас> и приняла приглашение стать Послом Доброй Воли фонда <Город улыбок>. Нынешний визит продолжает эту миссию.

19 сентября на сцене Артистического театра им. Мгера Мкртчяна состоится показ двух спектаклей <Тургенев. Метафизика любви> Московского Театра Наций (режиссер Д. Сердюков). Это изысканная литературно-музыкальная композиция, основанная на переписке Ивана Тургенева и Полины Виардо, в сопровождении музыки Шопена, Сати, Шварца и Десятникова. В главных ролях - Сати Спивакова и Владимир Кошевой. Весь сбор от показов будет направлен в фонд .

20 сентября под патронажем Посольства России в РА пройдет благотворительный ужин. Мероприятие станет платформой для привлечения внимания к проблеме детской онкологии. Организаторы уверены: гуманизм и милосердие - неотъемлемая часть культуры.