|5 092 062 драмов ОО Мост надежды։ Бенефициар «Силы одного драма» за сентябрь - техношкола Мунк
|В Москве ждут от Еревана и Баку согласования места и времени проведения следующей встречи в формате "3+3"
|Чиновник Госдепа США посетил мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|Нацпарку <Севан> вернули землю в 15 тыс. кв.м., стоимостью 5,6 млн драмов
|У оппозиционного депутата Армении обокрали автомобиль
|В Италии состоялся концерт армянской духовной музыки, приуроченной к 156-летию Комитаса
|Папикян принял послов ряда стран, аккредитованных при НАТО
|Заявление: Первопрестольный Святой Эчмиадзин - не место для политических спекуляций, а оплот веры и национальной идентичности
|Заявление МИД Туркменистана
|Блок "Мать Армения" примет участие в выборах в Вагаршапате
|Сати Спивакова с благотворительным визитом в Ереване: спектакли и ужин в поддержку фонда
|Тагуи Товмасян требует от соратника Пашиняна сложения депутатского мандата
|Спецпредставитель Турции прибыл в Армению
|Оплатите счет через Idram&IDBank, получите idcoin-ов
|Президент Армении поддержал гонения на Церковь, учиненные Пашняном и заверил, что ни о какой национализации ЭСА речи нет
|Президент Армении: Сегодня отношение России к Армении не так, как к брату, а просто партнерские
|Новые увольнения и назначения от Пашиняна
|Ваагн Хачатурян: Армения планирует поменять Конституцию страны, но не в угоду Азербайджану
|Руководитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США прибыл в Армению
|Первый президент Армении: Контроль за Зангезурским транспортным узлом должен осуществляться исключительно Арменией
|В Тегеране прошли <Три дня с Параджановым>
|Армен Даниелян избран судьей палаты по уголовным делам Кассационного суда
|Правозащитник Рубен Меликян прокомментировал избрание скандально известного Армена Даниеляна судьей Кассационного суда
|В Ереване представят новогоднее ледовое шоу по мотивам произведений героя Арцахской войны - Алена Маргаряна
|Адвокат: Цель задержания сына мэра Гюмри - сохранение у граждан атмосферы постоянного страха
|У Пашиняна обсудили ситуацию с водными ресурсами в стране
|Армения выступила с интерпретирующим заявлением по решению Совета министров ОБСЕ о Минском процессе
|Министр юстиции: Наша Конституция не содержит проблем
|Президент Армении принял послов, аккредитованных в НАТО
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии могло быть хорошим решением, если бы оно не было продиктовано желанием переизбраться
|Презентация книги Марка Аренa «Новые приключения Шерлока Холмса»
|Вопрос о Декларации независимости в контексте изменения Конституции пока не обсуждался - Србуи Галян
|При поддержке ЕС задействованы общественные советы для удовлетворения потребностей беженцев из Нагорного Карабаха
|В МВД Армении подтвердили факт задержания сына мэра Гюмри
|Тюрколог: Пока армянские власти проводят "политику умиротворения", Турция и Азербайджан готовятся "проглотить" Армению
|Выставочный центр <Меридиан> избран местом проведения COP17
|В Ванадзоре, Гегакерте и Шамуте будут построены спортивные школы имени Вахтанга (Вика) Дарчиняна, Юрия Саргсяна и Степана Саргсяна
|Служба внешней разведки Армении будет иметь собственное здание
|Симонян: Армения не рассматривает вопрос вывода 102-ой российской базы из Гюмри
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии сильно ударит по государству изнутри, увеличив проблемы безопасности Армении
|Армения и Швеция обсудили вопросы сотрудничества в области управления рисками стихийных бедствий
|У России новый торгпред в Армении
|В Ереване состоялись 13-е консульские консультации между МИД Армении и Ирана
|Пакистанский чиновник: Пакистан намерен присоединиться к ЕАЭС
|Глава МОНКС сообщила о начале правовых процессов в связи с оценками вокруг реконструкции Мемориала и Музея Геноцида армян
|Серж Саргсян назвал два способа отстранения от власти неугодного правительства
|Пашинян настаивает: вашингтонские договоренности будут способствовать углублению отношений как с Россией, так и с Ираном
|Арарат Мирзоян: Мы в начале пути - даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все уже завершено
|20 миллионов драмов для студентов Арцаха и 10 миллионов драмов на строительство детского сада. IDBank
|Пашинян рассказал о причинах сокращения военного бюджета РА в 2026 году
|Многие не могут <переварить> то, что можно иметь стратегические отношения одновременно с США, Китаем и Ираном: Пашинян
|Италия готова расширять сотрудничество с Арменией в правоохранительной сфере - посол
|Читать не по строкам, а по линиям: В Музее литературы и искусства открылась исключительная выставка графических работ Уильяма Сарояна
|По следам азербайджанских фальсификаций: Армянские исследователи обнародовали реальные данные о культурно-историческом наследии Арцаха
|Проблема арцахцев с договорами ОСАГО решена - депутат
|Папикян поздравил Лекорню с назначением на пост премьер-министра Франции
|Армения и Иран обсудили возможности экстрадиции заключенных - Минюст
|Первопрестольный Эчмиадзин назвал ложными и вымышленными информацию перепечатанную ОТА про Гарегина Второго
|Новый посол Великобритании вручила копии верительных грамот замглавы МИД Армении
|Выборы в Совет старейшин общины Вагаршапат состоятся 16 ноября - ЦИК Армении
|Читать больше
АрмИнфо. Актриса и телеведущая Сати Спивакова посетит Ереван с двухдневной культурно-благотворительной программой в поддержку фонда , который помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Визит организован по личной инициативе г-жи Спиваковой при содействии компании GPMgold, постоянного донора фонда.
В апреле прошлого года Сати Спивакова впервые привезла в Ереван спектакль Театра Наций <Канарейка. Последние три дня Марии Каллас> и приняла приглашение стать Послом Доброй Воли фонда <Город улыбок>. Нынешний визит продолжает эту миссию.
19 сентября на сцене Артистического театра им. Мгера Мкртчяна состоится показ двух спектаклей <Тургенев. Метафизика любви> Московского Театра Наций (режиссер Д. Сердюков). Это изысканная литературно-музыкальная композиция, основанная на переписке Ивана Тургенева и Полины Виардо, в сопровождении музыки Шопена, Сати, Шварца и Десятникова. В главных ролях - Сати Спивакова и Владимир Кошевой. Весь сбор от показов будет направлен в фонд .
20 сентября под патронажем Посольства России в РА пройдет благотворительный ужин. Мероприятие станет платформой для привлечения внимания к проблеме детской онкологии. Организаторы уверены: гуманизм и милосердие - неотъемлемая часть культуры.
|5 092 062 драмов ОО Мост надежды։ Бенефициар «Силы одного драма» за сентябрь - техношкола Мунк
|В Москве ждут от Еревана и Баку согласования места и времени проведения следующей встречи в формате "3+3"
|Чиновник Госдепа США посетил мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|Нацпарку <Севан> вернули землю в 15 тыс. кв.м., стоимостью 5,6 млн драмов
|У оппозиционного депутата Армении обокрали автомобиль
|В Италии состоялся концерт армянской духовной музыки, приуроченной к 156-летию Комитаса
|Папикян принял послов ряда стран, аккредитованных при НАТО
|Заявление: Первопрестольный Святой Эчмиадзин - не место для политических спекуляций, а оплот веры и национальной идентичности
|Заявление МИД Туркменистана
|Блок "Мать Армения" примет участие в выборах в Вагаршапате
|Сати Спивакова с благотворительным визитом в Ереване: спектакли и ужин в поддержку фонда
|Тагуи Товмасян требует от соратника Пашиняна сложения депутатского мандата
|Спецпредставитель Турции прибыл в Армению
|Оплатите счет через Idram&IDBank, получите idcoin-ов
|Президент Армении поддержал гонения на Церковь, учиненные Пашняном и заверил, что ни о какой национализации ЭСА речи нет
|Президент Армении: Сегодня отношение России к Армении не так, как к брату, а просто партнерские
|Новые увольнения и назначения от Пашиняна
|Ваагн Хачатурян: Армения планирует поменять Конституцию страны, но не в угоду Азербайджану
|Руководитель Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США прибыл в Армению
|Первый президент Армении: Контроль за Зангезурским транспортным узлом должен осуществляться исключительно Арменией
|В Тегеране прошли <Три дня с Параджановым>
|Армен Даниелян избран судьей палаты по уголовным делам Кассационного суда
|Правозащитник Рубен Меликян прокомментировал избрание скандально известного Армена Даниеляна судьей Кассационного суда
|В Ереване представят новогоднее ледовое шоу по мотивам произведений героя Арцахской войны - Алена Маргаряна
|Адвокат: Цель задержания сына мэра Гюмри - сохранение у граждан атмосферы постоянного страха
|У Пашиняна обсудили ситуацию с водными ресурсами в стране
|Армения выступила с интерпретирующим заявлением по решению Совета министров ОБСЕ о Минском процессе
|Министр юстиции: Наша Конституция не содержит проблем
|Президент Армении принял послов, аккредитованных в НАТО
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии могло быть хорошим решением, если бы оно не было продиктовано желанием переизбраться
|Презентация книги Марка Аренa «Новые приключения Шерлока Холмса»
|Вопрос о Декларации независимости в контексте изменения Конституции пока не обсуждался - Србуи Галян
|При поддержке ЕС задействованы общественные советы для удовлетворения потребностей беженцев из Нагорного Карабаха
|В МВД Армении подтвердили факт задержания сына мэра Гюмри
|Тюрколог: Пока армянские власти проводят "политику умиротворения", Турция и Азербайджан готовятся "проглотить" Армению
|Выставочный центр <Меридиан> избран местом проведения COP17
|В Ванадзоре, Гегакерте и Шамуте будут построены спортивные школы имени Вахтанга (Вика) Дарчиняна, Юрия Саргсяна и Степана Саргсяна
|Служба внешней разведки Армении будет иметь собственное здание
|Симонян: Армения не рассматривает вопрос вывода 102-ой российской базы из Гюмри
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии сильно ударит по государству изнутри, увеличив проблемы безопасности Армении
|Армения и Швеция обсудили вопросы сотрудничества в области управления рисками стихийных бедствий
|У России новый торгпред в Армении
|В Ереване состоялись 13-е консульские консультации между МИД Армении и Ирана
|Пакистанский чиновник: Пакистан намерен присоединиться к ЕАЭС
|Глава МОНКС сообщила о начале правовых процессов в связи с оценками вокруг реконструкции Мемориала и Музея Геноцида армян
|Серж Саргсян назвал два способа отстранения от власти неугодного правительства
|Пашинян настаивает: вашингтонские договоренности будут способствовать углублению отношений как с Россией, так и с Ираном
|Арарат Мирзоян: Мы в начале пути - даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все уже завершено
|20 миллионов драмов для студентов Арцаха и 10 миллионов драмов на строительство детского сада. IDBank
|Пашинян рассказал о причинах сокращения военного бюджета РА в 2026 году
|Многие не могут <переварить> то, что можно иметь стратегические отношения одновременно с США, Китаем и Ираном: Пашинян
|Италия готова расширять сотрудничество с Арменией в правоохранительной сфере - посол
|Читать не по строкам, а по линиям: В Музее литературы и искусства открылась исключительная выставка графических работ Уильяма Сарояна
|По следам азербайджанских фальсификаций: Армянские исследователи обнародовали реальные данные о культурно-историческом наследии Арцаха
|Проблема арцахцев с договорами ОСАГО решена - депутат
|Папикян поздравил Лекорню с назначением на пост премьер-министра Франции
|Армения и Иран обсудили возможности экстрадиции заключенных - Минюст
|Первопрестольный Эчмиадзин назвал ложными и вымышленными информацию перепечатанную ОТА про Гарегина Второго
|Новый посол Великобритании вручила копии верительных грамот замглавы МИД Армении
|Выборы в Совет старейшин общины Вагаршапат состоятся 16 ноября - ЦИК Армении
|Читать больше
|Тюрколог: Пока армянские власти проводят "политику умиротворения", Турция и Азербайджан готовятся "проглотить" Армению
|Ольга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизий
|Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Читать больше
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"