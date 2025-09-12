Пятница, 12 Сентября 2025 10:47

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян заверяет, что вопроса о национализации компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащей российскому бизнесмену армянского происхождения Самвелу Карапетяну речи не идет. Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью RTVI на уточнение, почему власти Армении не выполняют решение Стокгольмского арбитража по ЭСА.

Изначально, Хачатурян заверил, что парламентом Армении не принимался закон, позволяющий национализировать кампанию Карапетяна. С его слов, в законе было написано совсем другое. "Это не национализация Электросетей. Вообще, государство имеет право национализировать любое, тем более структуру, которая имеет важнейшее значение для страны, для экономики, и электрические сети", - сказал он.

Он еще раз повторил, что вопрос о национализации не стоит и на сегодняшний день "там только изменилось руководство, сейчас внешнее руководство, как принято в России сейчас". По его словам, подобное руководство сейчас общепринято и это нормально.

"Я вам скажу другое: информация, которую мы получаем... я тоже смотрю, официально я ничего не получаю... та информация, которая вот просекает в интернете, в других местах, я понимаю, что там просто была - это я как экономист уже оценку даю - монопольная, чисто, стопроцентное монопольное право с решением всех вопросов с нарушением очень многих законодательных актов именно Республики Армения.

Там, конечно, она имеет монопольное право распределить электричество в стране, но она должна работать по государственным закупочным законам, а оказывается, что в закупке его определенных, решении определенных задач участвуют организации, которые имеют прямое или косвенное отношение именно к Карапетяну, а такое у нас недопустимо", - заверил президент Армении. Касаясь критики премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что он арестовал Самвела Карапетяна и оказывает давление на Армянскую Апостольскую церковь в условиях, когда Церковь отделена от государства, Хачатурян заверил, что "войну открыл не Никол Пашинян, а Церковь - Церковь, которая должна была вообще-то отделиться от политики и просто на стороне, конечно, может выступать или какие-то заявления делать".

"Но когда Церковь выступает за отстранение премьер-министра, 2020 год, это начало. После этого, когда церковный служитель в прошлом году официально объявляет войну правительству, прошлый год, что это означает? Кто начал? Надо задуматься над этим, почему они начали, какие у них цели были", - задался вопросом Хачатурян.

"Я не думаю, что именно Пашинян как премьер-министр вмешается в ихние дела. Другое дело как человек верующий Пашинян, это надо разделить, разница в этом. И поэтому я : могу сказать, что в реальности он правильно поступает. Я думаю, что, наоборот, надо работать, как и делает нынешнее правительство. Надо усердно работать, надо много работать, это касается всех нас, потому что, в действительности, если мы хотим стать и сильной, и процветающей страной...", - добавил Хачатурян.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.

15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.