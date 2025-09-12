Пятница, 12 Сентября 2025 10:45

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян уволил ряд чиновников и назначил новых.

Так, согласно пресс-службе кабмина, решениями от 11 сентября премьер освободил от занимаемой должности председателя Водного комитета Карена Седракяна, заместителя министра территориального управления и инфраструктур Вардана Костаняна, генсека министерства труда и социальных вопросов Самвела Мурадяна.

Еще одним решением Арсен Гарибян назначен вице-губернатором Лорийской области РА.