Пятница, 12 Сентября 2025 10:44

АрмИнфо. Армения планирует поменять Конституцию страны, но не в угоду Азербайджану, а поскольку он "скроен" под одного человека. Об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.

Президент Армении напомнил, что действующие власти Армении заявляли о намерении поменять Конституцию стразу после 2018 года, после прихода к власти на волне бархатной революции, однако, определенные события не позволили это сделать.

"Это не связано с мирным договором, без этого - просто нам нужно было именно изменить Конституцию, потому что по той Конституции, по которой мы сейчас работаем, там... В принципе, эта Конституция была создана вообще-то, по идее, для одного человека - премьер-министра, который должен был быть премьер-министром", - сказал Хачатурян.

По его словам, война осени 2020 год вокруг Арцаха, потом события, которые происходили, в том числе и внеочередные выборы 2021 года не позволили это сделать.

Он еще раз подчеркнул, что это никак не касается требования президента Азербайджана Ильхама Алиева изменить Конституцию страны. "То, что вот именно нынешняя Конституция, которая сейчас есть, не мешает подписанию мирного договора, - это просто Конституционный суд такой вывод сделал, когда в прошлом году во время делимитации мы обратились к нему, насколько это соответствует. Они сказали, что, действительно, вся эта деятельность и делимитация в действительности соответствуют Конституции", - повторил Хачатурян, заверив, что Конституцию власти будут менять исходя из той логики, о которой он сказал выше.

При этом президент отметил, что референдум скорее всего по новой Конституции пройдет уже после парламентских выборов, запланированных в Армении в июне 2026 года.

Касаясь перспектив подписания мирного договора с Азербайджаном, Хачатурян заявил, что Армения сделает так, чтобы в действительности все убедились, что в действительности ее Конституция не мешает подписанию мирного договора.

Говоря о договоренностях, достигнутых в Вашингтоне по предоставлению Арменией дороги Азербайджану через Сюникскую область и получивший символичное название маршрут Трампа (TRIPP), Хачатурян заверил, что самое главное достижение в Вашингтоне, что Азербайджан и Армения договорились жить мирно. "И тем более на таком высоком уровне: два руководителя двух стран сказали, что мы действительно вот именно готовы и всё будем делать для того, чтобы просто начинать жить мирно", - сказал глава Армении.

На уточнение, верит ли он в то, что Алиев не нарушит территориальную целостность Армении, Хачатурян дал утвердительный ответ, заметив, что в этом документе именно написаны основные принципы урегулирования и основные принципы работы вот именно дороги TRIPP: там территориальная целостность, второе - независимость, третье - юрисдикция, четвертое - взаимность, пятое - суверенитет.

Хачатурян также заверил, что дорогу будут контролировать армяне, не будет ни американцев, ни кого-то другого. На вопрос, обсуждался ли в вопрос возвращения арцахцев в свои дома в ходе переговоров, Хачатурян отметил, что сейчас не может говорить о тех конкретно пунктах, о тех вопросах, о которых говорили стороны и договаривались.

На уточнение, означает ли, что карабахский вопрос закрыт и люди, которые там веками жили, чтобы не будут иметь возможность вернуться на свои исторические земли, президент Армении предположил, что такая возможность может еще быть.

"Я думаю, что так и должно быть потом. Если мы будем жить в мирных условиях, если мы будем общаться, т. е. наши границы будут открыты и у нас восстановится доверие между собой, после этого можно вообще-то говорить о всех вопросах, которые между нами есть, обсуждать, найти решение", - сказал глава Армении.

Говоря о судьбе армянских заложников, удерживаемых в Азербайджане, в том числе и бывших руководителей Арцаха, Хачатурян заверил, что этот вопрос всегда на повестке переговоров с Баку.

"Три года назад... Это был 2022 год, да... COP 28... 2022 год, по-моему... То же самое - обсуждали вопрос, тоже критиковали нас: "Почему вы... ? Столько-то заложников..." Я тоже присутствовал в очень разных встречах, когда вот именно родственники заложников к нам пришли, встречались с нами и этот вопрос поднимали. И как-то мы решили вопрос, договорились с азербайджанцами, с азербайджанской стороной, и они отпустили наших заложников, какой-то выход нашли", - заключил Хачатурян.