Четверг, 11 Сентября 2025 21:43

АрмИнфо.Контроль за Зангезурским транспортным узлом в силу суверенного права должен осуществляться исключительно Арменией. Об этом первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил в интервью изданию ilur.am, касаясь вопроса прокладки маршруту через Сюник для наземного соединения основного Азербайджана с Нахиджеваном. Он обратил внимание, что вместо азербайджанского топонима "Зангезурский коридор", вызывающего определенные опасения у активных слоев армянского населения, правильнее использовать определение "Зангезурский транспортный узел", поскольку в этом случае контроль над ним должен осуществляться исключительно армянской стороной.

Касаясь же политических и экономических целейзаинтересованных государств, он заметил, что Армения в состоянии, в соответствии с требованиями международного права, гарантировать их бесперебойную деятельность. "В этом вопросе Армения, вольно или невольно, ожидает активного сотрудничества со своими стратегическими партнерами - Россией, США и Ираном, несмотря на очевидные разногласия между ними. Противоречия между великими державами, как правило, разрешаются легче, чем между малыми странами, что объясняется зрелостью великих держав",- пояснил президент.

В качестве доказательства своих слов он привел в пример следующие кейсы: преодоление Карибского (1962 г.) и Даманского (1969 г.) кризисов, соглашения о сокращении вооружений, заключаемые между сверхдержавами параллельно с соперничеством и их взаимосогласованные решения в случае прокси-войн.

Напомним, что Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем, Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.