АрмИнфо. Национальное собрание Армении 11 сентября путем закрытого тайного голосования избрало Армена Даниеляна судьей палаты по уголовной делам Кассационного суда. ВСС для избрания на вакантное место судьи уголовной палаты Кассационного суда предложил кандидатуры Лусине Абгарян, Армена Даниеляна и Нелли Багдасарян.

Из 107 депутатов Национального собрания в голосовании приняли участие 66. За кандидатуру Лусине Абгарян проголосовал 1 депутат, кандидатуру Армена Даниеляна поддержали 65 народных избранника, а кандидатуру Нелли Багдасарян-0 .

Накануне на дебатах оппозиционные депутаты обвинили Даниеляна в исполнении негласных распоряжений власти по арестам оппозиционных активистов.