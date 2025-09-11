Четверг, 11 Сентября 2025 14:24

АрмИнфо. На следующей неделе состоится заседание Совета по конституционным реформам - новый пакет материалов уже отправлен членам Совета. Об этом журналистам в ходе брифинга 11 сентября сообщила министр юстиции Армении Србуи Галян.

При этом она отметила, что в сентябре пройдет еще одно заседание. <Надо повысить интенсивность работы Совета, чтобы текст новой Конституции был готов к срокам, которые мы обещали>, - подчеркнула министр.

Отвечая на вопрос относительно того, найдет ли ссылка на Декларацию о Независимости место в новой Конституции, глава Минюста отметила, что пока данный вопрос не обсуждался. В этой связи Галян в очередной раз заверила, что в случае принятия решений - общественность, в частности СМИ, будут об этом осведомлены.

Свою личную позицию по этому вопросу она озвучивать не стала, заметив, что готова будет выступить с ней только после обсуждений. <Каждый специалист имеет свою сформированную позицию, но не думаю, что это та площадка, на которой сейчас нужно обсуждать данный вопрос, если он станет предметом обсуждений в другой аудитории и с участием других специалистов>, - резюмировала министр.