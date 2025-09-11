Четверг, 11 Сентября 2025 14:18

АрмИнфо. Четыре общественных совета будут действовать по всей Армении для удовлетворения потребностей беженцев, перемещенных из Нагорного Карабаха. Они будут в Ереване, Ехегнадзоре, Гюмри и Дилижане, тем самым обеспечивая широкий географический охват для насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, общественные советы создаются Эстонским советом по беженцам в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта "Права человека вместе с беженцами и для беженцев". Процесс формирования общественных советов для беженцев был запущен в начале сентября.

"Общественные советы беженцев - долгожданная инициатива, и мы рады представить их в Армении. Мы надеемся, что эти советы окажут долгосрочное положительное влияние как на беженцев, так и на принимающие их общины", - сказала директор армянского офиса Эстонского совета по беженцам Татевик Худинян на встрече с представителями партнерских организаций при обсуждении дальнейших шагов по формированию советов.

Отмечается, что главная цель общественных советов - предоставить перемещенным лицам из Нагорного Карабаха необходимые знания, навыки и ресурсы для самостоятельного решения стоящих перед ними задач, эффективного представления их интересов и активного участия в процессах принятия решений, которые их касаются.

Деятельность общественных советов будет осуществляться следующими организациями: в Ереване - НПО "Союз защиты интересов и прав народа Арцаха", в Гюмри - НПО "Социально-психологический центр "Канани", в Ехегнадзоре - НПО территориального развития "Труд и Родина", в Дилижане - НПО "Дилижанский центр сотрудничества молодёжи".

Общинные советы будут проводить ежемесячные встречи, на которых избранные члены будут обсуждать проблемы и нужды беженцев и представлять варианты их решения. Членство в общественных советах является добровольным, что является эффективным способом развития местной демократии и обеспечения того, чтобы голоса беженцев были услышаны.

Помимо ежемесячных собраний, по мере необходимости планируются встречи по развитию потенциала, тематические тренинги и консультации, что будет способствовать более целенаправленной и научно обоснованной выработке решений поднятых проблем.

Каждый совет также имеет возможность получить финансовую поддержку, которая предназначена для реализации различных инициатив и решения общественных проблем. Срок полномочий советов составляет два года. Членство в них добровольное и рассчитано на один год. Деятельность должна осуществляться на политически нейтральной основе.

Программа также покрывает транспортные расходы, что позволяет участникам участвовать во встречах, даже если они проживают за пределами указанных населённых пунктов.

Программа "Права человека с беженцами и для беженцев" реализуется при поддержке Европейского союза, Фонда развития демократии, Эстонского совета по делам беженцев, Коалиции против насилия в отношении женщин и организации Global Commit. Цель проекта - поддержка и расширение прав и возможностей беженцев из Нагорного Карабаха путём повышения уровня знаний и осведомлённости об их правах, а также оказания им необходимой помощи путем обеспечения доступа к информации об услугах и возможностях.