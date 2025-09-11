Четверг, 11 Сентября 2025 13:54

АрмИнфо. В МВД Армении подтвердили факт задержания сына мэра Гюмри Вардана Гукасяна - Спартак Гукасян.

Ране в армянских СМИ появились сообщения о задержании Спартака Гукасяна по обвинению в вымогательстве. Отмечалось, что он был доставлен в Ширакское областное управление полиции.

"Решением следователя, задержан сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна - Спартак Гукасян", - сказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Нарек Саркисян в беседе с АрмИнфо. Иных деталей касательно задержания он не представил, посоветовав обратиться в орган, ведущий следствие.

При этом АрмИнфо не удалось дозвониться до Следственного комитета, чтобы получить детали задержания.