АрмИнфо. В Ванадзоре, Гегакерте и Шамуте будут построены спортивные школы имени Вахтанга (Вика) Дарчиняна, Юрия Саргсяна и Степана Саргсяна. Соответствующий проект представила министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Жанна Андреасян на заседании правительства 11 сентября.

По словам министра, в рамках проекта Вахтанг Дарчинян, Юрий Саргсян и Степан Саргсян готовы передать в дар Республике Армения собственные земельные участки на улице Зоряна в Ванадзоре. На их базе будет построена спортивная школа бокса, которая будет названа в честь Вахтанга Дарчиняна. Финансирование строительства спортивной школы имени Вахтанга Дарчиняна планируется включить в программу на 2026-2028 годы.

При этом, вместо земельного участка, подаренного Юрием Саргсяном, будет отремонтирована <Гегакертская детско-юношеская спортивная школа имени Юрия Саргсяна>, а вместо земельного участка, подаренного Степаном Саргсяном, в общине Шамут Лорийской области будет построена спортивная школа. После принятия проекта новое спортивное сооружение будет закреплено за МОНКС и передано ЗАО <Центр спортивного менеджмента> с правом безвозмездного пользования.