|Первый президент Армении: Контроль за Зангезурским транспортным узлом должен осуществляться исключительно Арменией
|В Тегеране прошли <Три дня с Параджановым>
|Армен Даниелян избран судьей палаты по уголовным делам Кассационного суда
|Правозащитник Рубен Меликян прокомментировал избрание скандально известного Армена Даниеляна судьей Кассационного суда
|В Ереване представят новогоднее ледовое шоу по мотивам произведений героя Арцахской войны - Алена Маргаряна
|Адвокат: Цель задержания сына мэра Гюмри - сохранение у граждан атмосферы постоянного страха
|У Пашиняна обсудили ситуацию с водными ресурсами в стране
|Армения выступила с интерпретирующим заявлением по решению Совета министров ОБСЕ о Минском процессе
|Министр юстиции: Наша Конституция не содержит проблем
|Президент Армении принял послов, аккредитованных в НАТО
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии могло быть хорошим решением, если бы оно не было продиктовано желанием переизбраться
|Презентация книги Марка Аренa «Новые приключения Шерлока Холмса»
|Вопрос о Декларации независимости в контексте изменения Конституции пока не обсуждался - Србуи Галян
|При поддержке ЕС задействованы общественные советы для удовлетворения потребностей беженцев из Нагорного Карабаха
|В МВД Армении подтвердили факт задержания сына мэра Гюмри
|Тюрколог: Пока армянские власти проводят "политику умиротворения", Турция и Азербайджан готовятся "проглотить" Армению
|Выставочный центр <Меридиан> избран местом проведения COP17
|В Ванадзоре, Гегакерте и Шамуте будут построены спортивные школы имени Вахтанга (Вика) Дарчиняна, Юрия Саргсяна и Степана Саргсяна
|Служба внешней разведки Армении будет иметь собственное здание
|Симонян: Армения не рассматривает вопрос вывода 102-ой российской базы из Гюмри
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии сильно ударит по государству изнутри, увеличив проблемы безопасности Армении
|Армения и Швеция обсудили вопросы сотрудничества в области управления рисками стихийных бедствий
|У России новый торгпред в Армении
|В Ереване состоялись 13-е консульские консультации между МИД Армении и Ирана
|Пакистанский чиновник: Пакистан намерен присоединиться к ЕАЭС
|Глава МОНКС сообщила о начале правовых процессов в связи с оценками вокруг реконструкции Мемориала и Музея Геноцида армян
|Серж Саргсян назвал два способа отстранения от власти неугодного правительства
|Пашинян настаивает: вашингтонские договоренности будут способствовать углублению отношений как с Россией, так и с Ираном
|Арарат Мирзоян: Мы в начале пути - даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все уже завершено
|20 миллионов драмов для студентов Арцаха и 10 миллионов драмов на строительство детского сада. IDBank
|Пашинян рассказал о причинах сокращения военного бюджета РА в 2026 году
|Многие не могут <переварить> то, что можно иметь стратегические отношения одновременно с США, Китаем и Ираном: Пашинян
|Италия готова расширять сотрудничество с Арменией в правоохранительной сфере - посол
|Читать не по строкам, а по линиям: В Музее литературы и искусства открылась исключительная выставка графических работ Уильяма Сарояна
|По следам азербайджанских фальсификаций: Армянские исследователи обнародовали реальные данные о культурно-историческом наследии Арцаха
|Проблема арцахцев с договорами ОСАГО решена - депутат
|Папикян поздравил Лекорню с назначением на пост премьер-министра Франции
|Армения и Иран обсудили возможности экстрадиции заключенных - Минюст
|Первопрестольный Эчмиадзин назвал ложными и вымышленными информацию перепечатанную ОТА про Гарегина Второго
|Новый посол Великобритании вручила копии верительных грамот замглавы МИД Армении
|Выборы в Совет старейшин общины Вагаршапат состоятся 16 ноября - ЦИК Армении
|В МИД Армении отреагировали на авиаудары Израиля по столице Катара
|Посол Армении в ФРГ: Отныне на Южном Кавказе восторжествует логика мира, а не конфликта
|Армения приняла участие в Африканском климатическом саммите
|Ольга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизий
|Нарек Карапетян: Движение "По-нашему" пользуется большой популярностью
|Азербайджанский оккупационный режим уничтожил уникальную фреску при сносе здания МИД НКР
|Зарубежные фильмы в армянском прокате продолжают выходить с русским дубляжом: МОНКС надеется изменить ситуацию уже с 2026 года
|Инициативе «Сила одного драма» – 5 лет
|Генпрокуроры Армении и Грузии в Сингапуре обсудили вопросы развития международно- правового сотрудничества по уголовным делам
|Плановые отключения электроэнергии 10 сентября
|Музей истории Армении и Британский музей подписали меморандум о взаимопонимании
|Секретарь Совбеза Армении продолжает встречи в Австрии
|Глава КРОУ: Романос Петросян не является подотчетным мне лицом и не обязан согласовывать со мной кадровые назначения
|Фракция "Армения" присоединится к инициативе "Честь имею" по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Первый президент Армении рассказал послу РФ, кто являются честными и надёжными друзьями Еревана
|Жанна Андреасян познакомилась с ходом ремонтных работ на Мемориальном комплексе <Цицернакаберд>
|Жители Нор-Норка выступают против решения о сносе детской площадки для строительства очередной высотки: у мэрии прошла акция протеста
|"Честь имею" выступит с инициативой по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Idcoin-ы и выгодные ипотечные кредиты: IDBank на TOON EXPO YEREVAN 2025
|Читать больше
АрмИнфо. В Ванадзоре, Гегакерте и Шамуте будут построены спортивные школы имени Вахтанга (Вика) Дарчиняна, Юрия Саргсяна и Степана Саргсяна. Соответствующий проект представила министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Жанна Андреасян на заседании правительства 11 сентября.
По словам министра, в рамках проекта Вахтанг Дарчинян, Юрий Саргсян и Степан Саргсян готовы передать в дар Республике Армения собственные земельные участки на улице Зоряна в Ванадзоре. На их базе будет построена спортивная школа бокса, которая будет названа в честь Вахтанга Дарчиняна. Финансирование строительства спортивной школы имени Вахтанга Дарчиняна планируется включить в программу на 2026-2028 годы.
При этом, вместо земельного участка, подаренного Юрием Саргсяном, будет отремонтирована <Гегакертская детско-юношеская спортивная школа имени Юрия Саргсяна>, а вместо земельного участка, подаренного Степаном Саргсяном, в общине Шамут Лорийской области будет построена спортивная школа. После принятия проекта новое спортивное сооружение будет закреплено за МОНКС и передано ЗАО <Центр спортивного менеджмента> с правом безвозмездного пользования.
|Первый президент Армении: Контроль за Зангезурским транспортным узлом должен осуществляться исключительно Арменией
|В Тегеране прошли <Три дня с Параджановым>
|Армен Даниелян избран судьей палаты по уголовным делам Кассационного суда
|Правозащитник Рубен Меликян прокомментировал избрание скандально известного Армена Даниеляна судьей Кассационного суда
|В Ереване представят новогоднее ледовое шоу по мотивам произведений героя Арцахской войны - Алена Маргаряна
|Адвокат: Цель задержания сына мэра Гюмри - сохранение у граждан атмосферы постоянного страха
|У Пашиняна обсудили ситуацию с водными ресурсами в стране
|Армения выступила с интерпретирующим заявлением по решению Совета министров ОБСЕ о Минском процессе
|Министр юстиции: Наша Конституция не содержит проблем
|Президент Армении принял послов, аккредитованных в НАТО
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии могло быть хорошим решением, если бы оно не было продиктовано желанием переизбраться
|Презентация книги Марка Аренa «Новые приключения Шерлока Холмса»
|Вопрос о Декларации независимости в контексте изменения Конституции пока не обсуждался - Србуи Галян
|При поддержке ЕС задействованы общественные советы для удовлетворения потребностей беженцев из Нагорного Карабаха
|В МВД Армении подтвердили факт задержания сына мэра Гюмри
|Тюрколог: Пока армянские власти проводят "политику умиротворения", Турция и Азербайджан готовятся "проглотить" Армению
|Выставочный центр <Меридиан> избран местом проведения COP17
|В Ванадзоре, Гегакерте и Шамуте будут построены спортивные школы имени Вахтанга (Вика) Дарчиняна, Юрия Саргсяна и Степана Саргсяна
|Служба внешней разведки Армении будет иметь собственное здание
|Симонян: Армения не рассматривает вопрос вывода 102-ой российской базы из Гюмри
|Оппозиционер: Сокращение срока службы в армии сильно ударит по государству изнутри, увеличив проблемы безопасности Армении
|Армения и Швеция обсудили вопросы сотрудничества в области управления рисками стихийных бедствий
|У России новый торгпред в Армении
|В Ереване состоялись 13-е консульские консультации между МИД Армении и Ирана
|Пакистанский чиновник: Пакистан намерен присоединиться к ЕАЭС
|Глава МОНКС сообщила о начале правовых процессов в связи с оценками вокруг реконструкции Мемориала и Музея Геноцида армян
|Серж Саргсян назвал два способа отстранения от власти неугодного правительства
|Пашинян настаивает: вашингтонские договоренности будут способствовать углублению отношений как с Россией, так и с Ираном
|Арарат Мирзоян: Мы в начале пути - даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все уже завершено
|20 миллионов драмов для студентов Арцаха и 10 миллионов драмов на строительство детского сада. IDBank
|Пашинян рассказал о причинах сокращения военного бюджета РА в 2026 году
|Многие не могут <переварить> то, что можно иметь стратегические отношения одновременно с США, Китаем и Ираном: Пашинян
|Италия готова расширять сотрудничество с Арменией в правоохранительной сфере - посол
|Читать не по строкам, а по линиям: В Музее литературы и искусства открылась исключительная выставка графических работ Уильяма Сарояна
|По следам азербайджанских фальсификаций: Армянские исследователи обнародовали реальные данные о культурно-историческом наследии Арцаха
|Проблема арцахцев с договорами ОСАГО решена - депутат
|Папикян поздравил Лекорню с назначением на пост премьер-министра Франции
|Армения и Иран обсудили возможности экстрадиции заключенных - Минюст
|Первопрестольный Эчмиадзин назвал ложными и вымышленными информацию перепечатанную ОТА про Гарегина Второго
|Новый посол Великобритании вручила копии верительных грамот замглавы МИД Армении
|Выборы в Совет старейшин общины Вагаршапат состоятся 16 ноября - ЦИК Армении
|В МИД Армении отреагировали на авиаудары Израиля по столице Катара
|Посол Армении в ФРГ: Отныне на Южном Кавказе восторжествует логика мира, а не конфликта
|Армения приняла участие в Африканском климатическом саммите
|Ольга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизий
|Нарек Карапетян: Движение "По-нашему" пользуется большой популярностью
|Азербайджанский оккупационный режим уничтожил уникальную фреску при сносе здания МИД НКР
|Зарубежные фильмы в армянском прокате продолжают выходить с русским дубляжом: МОНКС надеется изменить ситуацию уже с 2026 года
|Инициативе «Сила одного драма» – 5 лет
|Генпрокуроры Армении и Грузии в Сингапуре обсудили вопросы развития международно- правового сотрудничества по уголовным делам
|Плановые отключения электроэнергии 10 сентября
|Музей истории Армении и Британский музей подписали меморандум о взаимопонимании
|Секретарь Совбеза Армении продолжает встречи в Австрии
|Глава КРОУ: Романос Петросян не является подотчетным мне лицом и не обязан согласовывать со мной кадровые назначения
|Фракция "Армения" присоединится к инициативе "Честь имею" по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Первый президент Армении рассказал послу РФ, кто являются честными и надёжными друзьями Еревана
|Жанна Андреасян познакомилась с ходом ремонтных работ на Мемориальном комплексе <Цицернакаберд>
|Жители Нор-Норка выступают против решения о сносе детской площадки для строительства очередной высотки: у мэрии прошла акция протеста
|"Честь имею" выступит с инициативой по созданию спецкомиссии по депутатской этике
|Idcoin-ы и выгодные ипотечные кредиты: IDBank на TOON EXPO YEREVAN 2025
|Читать больше
|Тюрколог: Пока армянские власти проводят "политику умиротворения", Турция и Азербайджан готовятся "проглотить" Армению
|Ольга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизий
|Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Читать больше
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
|Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
|Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
|Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
|Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
|В Белом доме подписана "декларация о мире"