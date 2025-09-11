Четверг, 11 Сентября 2025 12:52

АрмИнфо. Правительство выделило средства на приобретение нового здания для Службы внешней разведки Республики Армения. Решение было принято 11 сентября на очередном заседании

На эти цели планируется направить около 2 млрд 260 млн драмов. 1 710 000 тыс. драмов из них будут выделены из резервного фонда правительства, 550 тыс драмов - за счет сэкономленных СВР средств.

Решение о создании Службы внешней разведки было принято в 2022 году. Службу возглавляет Кристине Григорян, которая раньше занимала пост заместителя министра юстиции, а также являлась Омбудсменом Армении. СВР отделилась от Службы национальной безопасности в декабре 2022 года.