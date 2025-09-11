Четверг, 11 Сентября 2025 12:03

АрмИнфо. Армения не рассматривает вопрос вывода 102-ой российской базы из Гюмри. Об этом в беседе с журналистами заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Армения не рассматривает вопрос вывода 102-ой российской базы. Таких разговоров не было. Сказать нечего", - сказал политик, касаясь прошедшего в августе перед российской базой малочисленной акции, организованной западно ориентированными НПО с требованием вывода российских войск из Армении.

Касаясь планируемого в сентябре визита армянского премьера в Россию и возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным, Симонян отметил, что вряд ли бы Никол Пашинян отправился в Москву, если бы такого рода встреча не планировалась. Он отметил, что визиты официального характера не могут обойтись без такого уровня встречи.

102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Личный состав авиабазы несет боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединенной системе ПВО государств СНГ.