Четверг, 11 Сентября 2025 10:40

АрмИнфо. Пакистан намерен присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и уже ведет подготовительную работу по этому вопросу. Об этом заявил замминистра торговли Пакистана Насир Хамид.

"В настоящий момент мы еще не ведем переговоры с ЕАЭС. Но мы занимаемся подготовительной работой и изучаем для себя возможности",- сказал он.

В этом контексте замминистра подчеркнул, что пакистанская сторона "недавно установила дипломатический контакт с Арменией". "Так что мы еще обсуждаем этот вопрос. И как только появится решение, мы будем готовы к сближению с ЕАЭС", - добавил Хамид, передает ТАСС.