АрмИнфо.<В процессе реконструкции Мемориала и Музея Геноцида армян прозвучало множество оценок, и у меня нет такой привычки, и я никогда подобным образом не поступала, но должна сказать, что в связи с этими оценками мы начнем правовой процесс, - заявила в ходе правительственного часа в Парламенте 10 сентября министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян.

Она отметила, что люди должны нести ответственность за то, что говорят, за те абсурдные и целенаправленные заявления, которые унижают честь и достоинство человека. <В ближайшее время будут соответствующие иски. И в итоге увидим, насколько эти оценки уместны>, - подчеркнула глава МОНКС.

Коснувшись ремонта на территории Мемориального комплекса, она заметила, что более 60 лет там не проводилось никаких работ, хотя были серьезные проблемы с системой водоотвода. <И, если бы они были решены своевременно - сегодня нам бы не пришлось с ними столкнуться>, - подметила министр.

По ее словам, все работы осуществляются в соответствии с порядком, установленным законом. В частности, были проведены обсуждения научно­методического совета, получены заключения экспертной группы, дополнительные обсуждения с профгруппами для утверждения подходов, по которым сегодня работы ведутся.

<Все происходит под моим личным контролем. Я каждую неделю посещаю Мемориал, чтобы увидеть, как ведутся работы. И заверяю, что и Мемориал, и Музей открыты для посещений. Они никогда не закроются>, - заверила Андреасян.

Коснувшись ремонтных работ Музея Ованнеса Туманяна, она заявила, что последний работает и желающие могут познакомиться с постоянной экспозицией. <Относительно проекта здания, изначально планировалась реконструкция. Но, когда начались работы, стало понятно, что не переднее здание, а прилегающее к нему находится в таком состоянии, что необходимо построить новое. Сейчас мы на этапе дополнительной экспертизы, и в ближайшее время эти работы стартуют>, - сообщила глава МОНКС.