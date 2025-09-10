Среда, 10 Сентября 2025 18:51

АрмИнфо.Есть два способа отстранить от власти правительство, не пользующееся доверием народа: один - непальский, через насилие и убийства, а другой - французский, через парламент. Об этом 10 сентября в беседе с журналистами во дворе здания суда заявил третий президент Армении Серж Саргсян, касаясь смены власти в стране.

Политик отметил, что вопрос смены власти всегда присутствовал в повестке возглавляемой им политической силы, и остаётся актуальным и сегодня.

По его словам, самый правильный и оптимальный способ добиться этого - выразить недоверие правительству и премьер-министру, то есть объявить импичмент.

"Парламент - это не только место, где говорят, но и место, где слушают, и имеющий уши - услышит. Тем более, что на парламентских слушаниях выступают в основном те, кто имеет возможность выступать с трибуны парламента 1-2 раза в год, не будучи депутатами.

Обратитесь к международному опыту. Вчера в мире произошли два важных события: в Непале и во Франции. Есть два способа отстранить от власти правительство, не пользующемуся доверием народа. Один - непальский, через насилие и убийства, а другой - французский, через парламент. Что же мы можем предложить нашему народу?> сказал он.

На вопрос, почему они не нашли общего языка со вторым президентом Робертом Кочаряном по этому вопросу, он напомнил, что уже просил не спрашивать его о втором президенте