Arminfo.info


 Среда, 10 Сентября 2025 17:47
Наира Бадалян

Пашинян рассказал о причинах сокращения военного бюджета РА в 2026 году

Пашинян рассказал о причинах сокращения военного бюджета РА в 2026 году

АрмИнфо.  Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 сентября в ходе правительственного часа в парламенте объяснил причины сокращения оборонного бюджета на 2026 год.

Сперва премьер указал на то, что в 2025 году в сравнении с 2024 г. был <очень значительный, резкий, несоразмерный рост> оборонных расходов (на 115 млрд драмов выше показателя 2024 года), что было обусловлено определенными срочными нуждами.

<Часть этих расходов мы направили на покрытие долгов, обязательств, в том числе в сфере обороны. То есть, те кредиты, которые были направлены на оборону, обязательства по ним, которые должны были быть погашены в 2030 или 2035 году - мы посчитали целесообразным уменьшить долговую нагрузку сейчас. Но не только это>, - пояснил Пашинян.

По этой логике, по его словам, по Программе среднесрочных расходов расходы на оборону в 2026 году имеют естественный рост по отношению к 2024 году.

<Одно дело формальная арифметика, другое - неестественная реальность. И если бы не резкое увеличение расходов в 2025 году, то постепенный ежегодный рост сохранился бы и в 2026 году. Именно этим в первую очередь обусловлено то, что мы не предусматриваем рост, и сокращение оборонных расходов в 2026 году>, - указал глава кабмина.

Вместе с тем, по его словам, есть и другие факторы, которые он, в случае необходимости, может представить парламенту в закрытом режиме.

<Но я могу заверить, что политика, которая нами ведется, не создает для нас риски и не делает нашу систему безопасности более уязвимой. Напротив, мы в процессе естественного развития>, - отметил Пашинян.

Ранее министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил, что на фоне парафирования мирного соглашения с Азербайджаном в Вашингтоне власти страны планируют уменьшить долю расходов на оборону в бюджете 2026 г., по сравнению с 2025 г. Это уже заложено в проекте бюджета, отметил он. При этом было непонятно, идет ли речь о сокращении абсолютных сумм или же только о снижении доли в структуре бюджета при сохранении нынешнего уровня расходов.

На следующий день премьер Никол Пашинян, комментируя заявление главы минфина, отметил, что Армения не намерена увеличивать военный бюджет в 2026 г. "Возможно, значительного роста расходов или роста расходов на оборону в бюджете 2026 г. вообще не будет. Думаю, это логично, по крайней мере, наша оценка на данный момент такова", - сказал Пашинян.

В тот же день, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что что страна наращивает свою военную мощь для обеспечения безопасности, но при этом не хочет войны. <Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра>,- сказал он. По словам президента, после завершения второй Карабахской войны в 2020 году страна улучшила свои вооруженные силы - численность сил специального назначения была увеличена на тысячи бойцов. Кроме того, страна приобрела новые БПЛА и артиллерийские системы, а также заключила контракты на покупку новых боевых самолетов.

Отметим, что согласно госбюджету Армении на 2025 год, расходы на оборону запланированы на уровне 6,1% ВВП (664,6 млрд драмов - более $1,7 млрд), что на 20% выше показателя 2024 года. Армения увеличила расходы на оборону почти в два раза по сравнению с 2020-2021 годами, когда бюджет составлял около 312 млрд драмов.

Тем временем, военный бюджет Азербайджана уже достиг $5 млрд в 2025 году. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Арарат Мирзоян: Мы в начале пути - даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все уже завершеноАрарат Мирзоян: Мы в начале пути - даже если вскоре подпишем мирный договор, то не сможем сказать, что все уже завершено
20 миллионов драмов для студентов Арцаха и 10 миллионов драмов на строительство детского сада. IDBank20 миллионов драмов для студентов Арцаха и 10 миллионов драмов на строительство детского сада. IDBank
Пашинян рассказал о причинах сокращения военного бюджета РА в 2026 годуПашинян рассказал о причинах сокращения военного бюджета РА в 2026 году
Многие не могут <переварить> то, что можно иметь стратегические отношения одновременно с США, Китаем и Ираном: ПашинянМногие не могут <переварить> то, что можно иметь стратегические отношения одновременно с США, Китаем и Ираном: Пашинян
Италия готова расширять сотрудничество с Арменией в правоохранительной сфере - посолИталия готова расширять сотрудничество с Арменией в правоохранительной сфере - посол
Читать не по строкам, а по линиям: В Музее литературы и искусства открылась исключительная выставка графических работ Уильяма СароянаЧитать не по строкам, а по линиям: В Музее литературы и искусства открылась исключительная выставка графических работ Уильяма Сарояна
По следам азербайджанских фальсификаций: Армянские исследователи обнародовали реальные данные о культурно-историческом наследии АрцахаПо следам азербайджанских фальсификаций: Армянские исследователи обнародовали реальные данные о культурно-историческом наследии Арцаха
Проблема арцахцев с договорами ОСАГО решена - депутатПроблема арцахцев с договорами ОСАГО решена - депутат
Папикян поздравил Лекорню с назначением на пост премьер-министра ФранцииПапикян поздравил Лекорню с назначением на пост премьер-министра Франции
Армения и Иран обсудили возможности экстрадиции заключенных - МинюстАрмения и Иран обсудили возможности экстрадиции заключенных - Минюст
Первопрестольный Эчмиадзин назвал ложными и вымышленными информацию перепечатанную ОТА про Гарегина ВторогоПервопрестольный Эчмиадзин назвал ложными и вымышленными информацию перепечатанную ОТА про Гарегина Второго
Новый посол Великобритании вручила копии верительных грамот замглавы МИД АрменииНовый посол Великобритании вручила копии верительных грамот замглавы МИД Армении
Выборы в Совет старейшин общины Вагаршапат состоятся 16 ноября - ЦИК АрменииВыборы в Совет старейшин общины Вагаршапат состоятся 16 ноября - ЦИК Армении
В МИД Армении отреагировали на авиаудары Израиля по столице КатараВ МИД Армении отреагировали на авиаудары Израиля по столице Катара
Посол Армении в ФРГ: Отныне на Южном Кавказе восторжествует логика мира, а не конфликтаПосол Армении в ФРГ: Отныне на Южном Кавказе восторжествует логика мира, а не конфликта
Армения приняла участие в Африканском климатическом саммитеАрмения приняла участие в Африканском климатическом саммите
Ольга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизийОльга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизий
Нарек Карапетян: Движение Нарек Карапетян: Движение "По-нашему" пользуется большой популярностью
Азербайджанский оккупационный режим уничтожил уникальную фреску при сносе здания МИД НКРАзербайджанский оккупационный режим уничтожил уникальную фреску при сносе здания МИД НКР
Зарубежные фильмы в армянском прокате продолжают выходить с русским дубляжом: МОНКС надеется изменить ситуацию уже с 2026 годаЗарубежные фильмы в армянском прокате продолжают выходить с русским дубляжом: МОНКС надеется изменить ситуацию уже с 2026 года
Инициативе «Сила одного драма» – 5 летИнициативе «Сила одного драма» – 5 лет
Генпрокуроры Армении и Грузии в Сингапуре обсудили вопросы развития международно- правового сотрудничества по уголовным деламГенпрокуроры Армении и Грузии в Сингапуре обсудили вопросы развития международно- правового сотрудничества по уголовным делам
Плановые отключения электроэнергии 10 сентября Плановые отключения электроэнергии 10 сентября
Музей истории Армении и Британский музей подписали меморандум о взаимопониманииМузей истории Армении и Британский музей подписали меморандум о взаимопонимании
Секретарь Совбеза Армении продолжает встречи в АвстрииСекретарь Совбеза Армении продолжает встречи в Австрии
Глава КРОУ: Романос Петросян не является подотчетным мне лицом и не обязан согласовывать со мной кадровые назначенияГлава КРОУ: Романос Петросян не является подотчетным мне лицом и не обязан согласовывать со мной кадровые назначения
Фракция Фракция "Армения" присоединится к инициативе "Честь имею" по созданию спецкомиссии по депутатской этике
Первый президент Армении рассказал послу РФ, кто являются честными и надёжными друзьями ЕреванаПервый президент Армении рассказал послу РФ, кто являются честными и надёжными друзьями Еревана
Жанна Андреасян познакомилась с ходом ремонтных работ на Мемориальном комплексе <Цицернакаберд>Жанна Андреасян познакомилась с ходом ремонтных работ на Мемориальном комплексе <Цицернакаберд>
Жители Нор-Норка выступают против решения о сносе детской площадки для строительства очередной высотки: у мэрии прошла акция протестаЖители Нор-Норка выступают против решения о сносе детской площадки для строительства очередной высотки: у мэрии прошла акция протеста
"Честь имею" выступит с инициативой по созданию спецкомиссии по депутатской этике
Idcoin-ы и выгодные ипотечные кредиты: IDBank на TOON EXPO YEREVAN 2025Idcoin-ы и выгодные ипотечные кредиты: IDBank на TOON EXPO YEREVAN 2025
Вице-спикер НС РА поделился с замглавы МИД ИРИ деталями процесса нормализации отношений с ТурциейВице-спикер НС РА поделился с замглавы МИД ИРИ деталями процесса нормализации отношений с Турцией
Адвокат: Процесс вокруг бизнесмена Карапетяна - правовой нигилизмАдвокат: Процесс вокруг бизнесмена Карапетяна - правовой нигилизм
Анна Вардапетян избрана членом Исполкома Международной ассоциации прокуроровАнна Вардапетян избрана членом Исполкома Международной ассоциации прокуроров
Глава СК Армении принял посла ИРИ в РАГлава СК Армении принял посла ИРИ в РА
Секретарь Совбеза Армении провел встречу с австрийскими депутатамиСекретарь Совбеза Армении провел встречу с австрийскими депутатами
Oфис представителя Армении по международным правовым вопросам возглавил Артем СуджянOфис представителя Армении по международным правовым вопросам возглавил Артем Суджян
Оппозиционер о процессе импичмента: Мы продолжаем ожидать ответа депутатов фракции Оппозиционер о процессе импичмента: Мы продолжаем ожидать ответа депутатов фракции "Армения"
Руководитель офиса Мгера Григоряна назначен заместителем министра финансовРуководитель офиса Мгера Григоряна назначен заместителем министра финансов
Оппозиционер: Подписанная в Вашингтоне декларация тождественна по последствиям трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 годаОппозиционер: Подписанная в Вашингтоне декларация тождественна по последствиям трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года
Экс-замглавы КГД, экс-замминистра здравоохранения Армении возглавил Единую соцслужбуЭкс-замглавы КГД, экс-замминистра здравоохранения Армении возглавил Единую соцслужбу
Посол ИРИ: Никакого <коридора> не будет, речь идет о дорогеПосол ИРИ: Никакого <коридора> не будет, речь идет о дороге
В Тегеране состоялась третья встреча руководителей региональных департаментов МИД Армении, Ирана и ИндииВ Тегеране состоялась третья встреча руководителей региональных департаментов МИД Армении, Ирана и Индии
Оппозиционные женщины депутаты осудили заявление соратника Пашиняна в адрес Тагуи ТовмасянОппозиционные женщины депутаты осудили заявление соратника Пашиняна в адрес Тагуи Товмасян
Туркменистан и Иран обсудили вопросы расширения сотрудничества в железнодорожной сфереТуркменистан и Иран обсудили вопросы расширения сотрудничества в железнодорожной сфере
Генпрокуроры Армении и Швейцарии обсудили возможности развития международно- правового сотрудничестваГенпрокуроры Армении и Швейцарии обсудили возможности развития международно- правового сотрудничества
Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?
Чиновник Комитета кадастра Армении получил взятку за регистрацию самовольных построек в Араратской областиЧиновник Комитета кадастра Армении получил взятку за регистрацию самовольных построек в Араратской области
Андраник Чамичян переведён под домашний арестАндраник Чамичян переведён под домашний арест
В Ереване обсудили инициативы Армении, направленные на продвижение прав женщин и девочекВ Ереване обсудили инициативы Армении, направленные на продвижение прав женщин и девочек
У офиса Всемирной продовольственной программы ООН в Армении новый главаУ офиса Всемирной продовольственной программы ООН в Армении новый глава
От песка до стекла: в Туркменистане запустили новый завод, готовый к экспорту От песка до стекла: в Туркменистане запустили новый завод, готовый к экспорту
Губернатор Гегаркуникской области и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде сферГубернатор Гегаркуникской области и посол Франции обсудили перспективы расширения сотрудничества в ряде сфер
Ереванский книжный фестиваль в 8-й раз назвал лучших прозаиков, поэтов и драматургов АрменииЕреванский книжный фестиваль в 8-й раз назвал лучших прозаиков, поэтов и драматургов Армении
Ардшинбанк принял участие в выставке недвижимости «Toon Expo 2025»Ардшинбанк принял участие в выставке недвижимости «Toon Expo 2025»
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную десятой годовщине Международного дня памяти жертв преступления геноцидаГенеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвященную десятой годовщине Международного дня памяти жертв преступления геноцида
Армения и Иран приступят к сотрудничеству в образовательной сфере: подписан меморандум о взаимопониманииАрмения и Иран приступят к сотрудничеству в образовательной сфере: подписан меморандум о взаимопонимании
В результате ДТП в Армавире с участием автобуса В результате ДТП в Армавире с участием автобуса "Паз" пострадали 9 человек
Глава МИД Азербайджана провел переговоры с представителями Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридоруГлава МИД Азербайджана провел переговоры с представителями Сертифицированной торговой миссии США по Среднему коридору
Читать больше



Эксперты
Ольга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизийОльга Хенкина: Я живой пример невероятности жизненных коллизий
Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?Эксперт: Кто убедил власти Армению пойти по этому катастрофическому пути?
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Армянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развитияАрмянский тюрколог: Арцах и Сюник - главный залог армянского суверенитета и развития
Читать больше
Комментируемые
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
Политик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мирПолитик:  Процесс, направленный на мир,  это ещё не мир
Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту ГулянуАзербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятияОппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и АлбаниейТрамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией
Пашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об АрцахеПашинян в ходе обращения к народу намекнул на новые территориальные уступки Азербайджану и призвал забыть об Арцахе
Билеты на матч Армения - Португалия поступили в продажуБилеты на матч Армения - Португалия поступили в продажу
Советник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслахСоветник мэра: Мусорная свалка в Нубарашене - непозволительна во всех смыслах
Конгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении АзербайджанаКонгрессмен Фрэнк Паллоне назвал необоснованным решение США отказаться от применения статьи 907 в отношении Азербайджана
В Белом доме подписана В Белом доме подписана "декларация о мире"





Касым-Жомарт Токаев ждет в Астане руководителей Азербайджана и АрменииКасым-Жомарт Токаев ждет в Астане руководителей Азербайджана и Армении