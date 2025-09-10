Среда, 10 Сентября 2025 17:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 сентября в ходе правительственного часа в парламенте объяснил причины сокращения оборонного бюджета на 2026 год.

Сперва премьер указал на то, что в 2025 году в сравнении с 2024 г. был <очень значительный, резкий, несоразмерный рост> оборонных расходов (на 115 млрд драмов выше показателя 2024 года), что было обусловлено определенными срочными нуждами.

<Часть этих расходов мы направили на покрытие долгов, обязательств, в том числе в сфере обороны. То есть, те кредиты, которые были направлены на оборону, обязательства по ним, которые должны были быть погашены в 2030 или 2035 году - мы посчитали целесообразным уменьшить долговую нагрузку сейчас. Но не только это>, - пояснил Пашинян.

По этой логике, по его словам, по Программе среднесрочных расходов расходы на оборону в 2026 году имеют естественный рост по отношению к 2024 году.

<Одно дело формальная арифметика, другое - неестественная реальность. И если бы не резкое увеличение расходов в 2025 году, то постепенный ежегодный рост сохранился бы и в 2026 году. Именно этим в первую очередь обусловлено то, что мы не предусматриваем рост, и сокращение оборонных расходов в 2026 году>, - указал глава кабмина.

Вместе с тем, по его словам, есть и другие факторы, которые он, в случае необходимости, может представить парламенту в закрытом режиме.

<Но я могу заверить, что политика, которая нами ведется, не создает для нас риски и не делает нашу систему безопасности более уязвимой. Напротив, мы в процессе естественного развития>, - отметил Пашинян.

Ранее министр финансов Армении Ваге Ованнисян заявил, что на фоне парафирования мирного соглашения с Азербайджаном в Вашингтоне власти страны планируют уменьшить долю расходов на оборону в бюджете 2026 г., по сравнению с 2025 г. Это уже заложено в проекте бюджета, отметил он. При этом было непонятно, идет ли речь о сокращении абсолютных сумм или же только о снижении доли в структуре бюджета при сохранении нынешнего уровня расходов.

На следующий день премьер Никол Пашинян, комментируя заявление главы минфина, отметил, что Армения не намерена увеличивать военный бюджет в 2026 г. "Возможно, значительного роста расходов или роста расходов на оборону в бюджете 2026 г. вообще не будет. Думаю, это логично, по крайней мере, наша оценка на данный момент такова", - сказал Пашинян.

В тот же день, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что что страна наращивает свою военную мощь для обеспечения безопасности, но при этом не хочет войны. <Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра>,- сказал он. По словам президента, после завершения второй Карабахской войны в 2020 году страна улучшила свои вооруженные силы - численность сил специального назначения была увеличена на тысячи бойцов. Кроме того, страна приобрела новые БПЛА и артиллерийские системы, а также заключила контракты на покупку новых боевых самолетов.

Отметим, что согласно госбюджету Армении на 2025 год, расходы на оборону запланированы на уровне 6,1% ВВП (664,6 млрд драмов - более $1,7 млрд), что на 20% выше показателя 2024 года. Армения увеличила расходы на оборону почти в два раза по сравнению с 2020-2021 годами, когда бюджет составлял около 312 млрд драмов.

Тем временем, военный бюджет Азербайджана уже достиг $5 млрд в 2025 году.