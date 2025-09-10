Среда, 10 Сентября 2025 17:32

АрмИнфо. Посол Италии в Армении на встрече с председателем Антикоррупционного комитета республики Артуром Нагапетяном сообщил о готовности углублять партнерские отношения и расширять области сотрудничества в правоохранительной сфере с Республикой.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционного комитета Армении, в этом ключе стороны придали особое значение проведению курсов переподготовки, направленных на развитие профессиональных знаний и навыков сотрудников Комитета, а также осуществлению визитов в Италию с целью ознакомления на месте с богатым опытом структур, выполняющих аналогичные функции.

Нагапетян выразил надежду, что в результате сотрудничества с посольством Италии сотрудники Комитета и в дальнейшем продолжат знакомиться и внедрять подходы итальянских коллег, имеющих богатый опыт в правоохранительной сфере.

В свою очередь Ферранти, касаясь транснационального характера коррупционных преступлений, подчеркнул важность сотрудничества и объединения усилий с международными партнерами в борьбе с ними. Он также отметил, что одним из лучших инструментов борьбы с коррупцией в Италии являются образование и ценностное ориентиры.

В завершении встречи стороны выразили уверенность, что совместная работа между странами в этом направлении придаст новый импульс развитию правоохранительного сотрудничества между Арменией и Италией.